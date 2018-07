Image copyright @APCNigeria Àkọlé àwòrán Fayẹmi ti kọkọ jẹ gomina ipinlẹ Ekiti laarin ọdun 2000 si 2014

A n kede abajade esi idibo ipinlẹ Ekiti gẹgẹ bo ṣe n lọ.

'INEC, APC yi ibo'

05:34am Ẹwẹ, awọn alatilẹyin ati aṣoju ẹgbẹ oṣelu PDP to wa ni ile iṣẹ INEC nibi ti wọn ti n ka ibo sọ pe ajọ eleto idibo ti yi ibo da fun ẹgb oṣelu APC. Wọn ni ẹgbẹ oṣelu awọn lo gbe 'gba oroke, ko si ootọ ninu iye ibo ti wọn kede. Nitori naa, wọn n fẹ ki wọn so ikede esi naa rọ titi wọn yoo fi koju iṣẹlẹ to waye ni ijọba ibilẹ Ilejemeje.

Oludije fun ipo gomina nipinlẹ́ Ekiti labẹ asia ẹgbẹ oselu APC, Ọmọwe Kayọde Fayẹmi, lo gbegba oroke ninu idibo naa, to si fi ẹyin oludije latinu ẹgbẹ oselu alatako, to sun mọ pẹki-pẹki, Ọjọgbọn Olusọla Ẹlẹka janlẹ̀, ẹni to n soju fun ẹgbẹ́ oselu to n sejọba lọwọ ni ipinlẹ naa, PDP.

Ẹgbẹ oselu APC ni apapọ ibo to jẹ 197,459 nigbati PDP ni 178,115.

Ìbò 19,344 ni APC fi f'àgbà han PDP. Ijọba ibilẹ marun-un ni ẹgbẹ oselu PDP ti jawe olubori nigbati APC moke ninu ijọba ibilẹ mọkanla.

Bi o tilẹ jẹ pe eto idibo naa lọ ni wọọrọ wọ, sibẹ Kọmisana feto idibo nipinlẹ Ekiti fidi rẹ mulẹ pe awọn janduku kan si ja apoti ibo gba ni awọn agọ idibo bii marun si mẹfa lasiko eto idibo naa.

Esi ibo gomina ni ipinlẹ Ekiti lati ijọba ibilẹ kọọkan:

1) Ijọba ibilẹ Ìlejeméje:

APC - 4,153, PDP- 3,937

2) Ijọba ibilẹ Osí:

APC - 12,342, PDP - 11,145

3) Ijọ̀ba ibilẹ Ifẹlodun/Irẹpọdun:

APC- 13,869, PDP- 11,456

4) Ijọba ibilẹ Ọyẹ́:

APC - 14,995, PDP - 11,271

5) Ijọba ibilẹ Ẹ́fọ̀n:

APC - 5,028, PDP - 5,192

6) Ijọba ibilẹ Mòbà:

APC - 11,837, PDP - 8,520

7) Ijọba ibilẹ Ìjerò:

APC - 14,192, PDP - 11,077

8) Ijọba ibilẹ Gbọnyin:

APC - 11,498, PDP - 8,027

9) Ijọba ibilẹ Emùré:

APC - 7,048, PDP - 7,121

10) Ijọba ibilẹ Ìkẹ́rẹ́:

APC - 11,515, PDP - 17,183

11) Ijọba ibilẹ Iwọ-Oorun Ekiti:

APC - 12,648, PDP - 10,137

12) Ijọba ibilẹ Ìkọ̀lé:

APC - 14,522, PDP - 13,961

13) Ijọba ibilẹ Isẹ/Ọrun:

APC - 11,908, PDP - 6,297

14) Ijọba ibilẹ ila oorun Ekiti:

APC - 12,778, PDP - 11,564

15) Ijọba ibilẹ iwọ oorun Guusu Ekiti:

APC - 11,015, PDP 8,423

16) Ijọba ibilẹ Ado:

APC - 28,111, PDP - 32,810