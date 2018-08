Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ọ̀kan lára ìpènijà tó ń kójú orílẹ̀èdè Naijiria ní ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná tó gbòrò fún àwọ̀n ọmọ Naijiria.

Minisita fun ọrọ ipese ina, isẹ ode ati ile gbigbe, Babatunde Fashola ni ipese ina mọnamọna ti wọ ẹgbẹrun meje mẹgawaati lorilẹede Naijiria.

Fashola sọ eyi nigba to n se ipade pẹlu awọn adari ẹka to wa ni abẹ ile isẹ to n risi ipese ina, isẹ ati ile gbigbe ni ilu Calabar.

Ninu ọrọ rẹ, O ni ipese ina mọnamọna ni Naijiria ti gboro si bayii, amọ ise pupọ si wa lati se.

