Agbára Tramadol kó òyìnbó kan yọ ni Ọ̀wọ̀ nipinlẹ Ondo

Afurasi ajinigbe kan, to fẹ ẹ ji apoogun oyinbo kan gbe sun lọ fọnfọn nitori oogun oloro Tramadol to ti mu ko to lọ fun iṣẹ buruku naa.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni ilu Ọwọ nipinlẹ Ondo, ni iṣẹlẹ naa ti waye ati pe titi di ọjọ Aje ni afurasi naa ṣi n sun nitori agbara oogun naa.

Lasiko to n fi oju afurasi naa han ni olu ileeṣẹ ọlọpa ipinlẹ Ondo to wa ni ilu Akurẹ, Alukoro ileeṣẹ ọlọpa nipinlẹ naa, Ọgbẹni Fẹmi Joseph, gẹgẹ bi iroyin ṣe sọ, pe afurasi naa ati awọn isọmọgbe rẹ yabo ile itaja oogun oyinbo kan nilu Ọwọ, lati ji ẹni to ni i gbe.

Joseph ni 'ikọ ẹlẹni mẹta naa wọ ile itaja ọhun pẹlu ibọn lọwọ wọn, sugbọn ti ẹni ti wọn fẹ jigbe tete pariwo ẹ gbami, to si gba ẹnu ọna mi i sa jade.'

O ni nigba ti igbiyanju wọn lati ji i gbe ja si asan, ni awọn janduku naa sa kuro nibẹ, ṣugbọn ti ọkan lara wọn ṣubu lulẹ nitori pe ko ni agbara daadaa lataari oogun tramadol to ti lo.

'O ti le ni wakati mẹrinlelogun ti afurasi naa ti n sun, lẹyin ti ọwọ tẹ ẹ. Bakan naa ni wọn ba tabulẹti oogun tramadol kan ni apo rẹ.'