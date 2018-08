Image copyright @IsiakaAdeleke1 Àkọlé àwòrán Adájọ́ ni olupẹjọ kùnà lati fi idi rẹ mulẹ pe ayederu ni iwe ẹri to fihan

Ileẹjọ ti fun Sẹnetọ Adeleke to n dije fun ipo gomina ipinlẹ Ọṣun labẹ aṣia ẹgbẹ oṣelu PDP ni aṣẹ maa niṣo ko sewu lori ẹsun ayederu iwe ẹri ti wọn fi kan an.

Onidajọ David Oladimeji, ti ile ẹjọ giga ipinlẹ Ọṣun, ninu idajọ to gbekaẹ lọjọọru ile ẹjọ naa ko lee kaa lọwọ ko lori erongba rẹ lati dije fun ipo gomina nitoripe olupẹjọ kuna lati fi idi ẹsun ayederu iwe ẹri to fi kan an mulẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Onídájọ́ Fọlahanmi Oloyede léwájú ìwọ́de òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì fún ọjọ́ mẹ́ta l'Ọ́ṣun

Onidajọ Ọladimeji ni lootọ iwe ti olupẹjọ gbe kalẹ niwaju ile ẹjọ naa ni "ọpọlọpọ kotọ to lagbara gidigidi" sibẹ ile ẹjọ ko lee doju rẹ kọ oorun alẹ lori didije fun ipo gomina.

Awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu PDP meji kan, rasheed Ọlabayọ ati Idowu Oluwaseun, ni wọn gba ile ẹjọ lọ pẹlu ẹbẹ pe ki ileẹjọ paṣẹ lati da Adeleke lọwọkọ gẹgẹ bii oludije PDP ninu idibo sipo gomina nipinlẹ Ọṣun eleyi ti yoo waye lọjọ kejilelogun oṣu kẹsan, ọdun 2018.

Image copyright @IsiakaAdeleke1 Àkọlé àwòrán Awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu PDP meji kan, rasheed Ọlabayọ ati Idowu Oluwaseun, ni wọn gba ile ẹjọ lọ pẹlu ẹbẹ pe ki ileẹjọ paṣẹ lati da Adeleke lọwọkọ gẹgẹ bii oludije PDP

Adajọ ni oun rii pe olujẹjọ naa, iyẹn sẹnetọ Ademọla Adeleke, ka iwe de ipele girama eleyi to ni o fi han ninu iwe ibura to fi ran'sẹ si ile ẹjọ naa.

O ni olupẹjọ ko gbe ẹsun dide lori ayederu iwe ẹri ninu ẹjọ to kọkọ pe; o si kuna lati fi idi rẹ mulẹ pe ayederu ni iwe ẹri to fihan.