Aarẹ ile aṣofin agba, Sẹnetọ Bukọla Saraki ti fẹsun kan ẹgbẹ oṣelu APC pe o n gbiyanju lati da oju iṣejọba tiwantiwa bolẹ pẹlu bi o ṣe ṣigun bo ile aṣofin agba pẹlu awọn agbofinro ọtẹlẹmuyẹ ni ọjọ iṣẹgun.

Image copyright @NGRSenate Àkọlé àwòrán 'APC ló wà nídí ilé aṣòfin àpapọ̀ t'áwọn agbófinro dí pa'

Saraki, ninu ọrọ to sọ lasiko ipade iroyin agbaye to ṣe nilu Abuja ṣalaye wi pe awọn sẹnetọ kan labẹ ẹgbẹ oṣelu APC lo fẹ gbiyanju ati yọ oun nipo ni wọn lo ileeṣẹ ọtẹlẹmuyẹ apapọ lati fi dukuku mọ awọn aṣofin ti wọn si se ọna to wọ ile aṣofin apapọ.

Bakan naa lo dupẹ lọwọ awọn aṣofin apapọ fun iwa akin ti wọn hu eleyi to ni wọn fi daabo bo eto ijọba tiwantiwa lorilẹede Naijiria

