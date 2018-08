Image copyright @Dbanj Àkọlé àwòrán DBanj ni lootọ ni nnkan ko rọgbọ latigba ti ọmọ oun ọkunrin ti ku

D Banj: àdánwò kò lè ṣalai má de ba ẹ̀dá láyé

Gbajugbaja olorin takasufe ni, Dapo Daniel Oyebanjo ti ọpọ mọ si DBanj ti sọ pe iku ọmọ ohun to waye laipẹ yii ko lee ya ifẹ oun ati iyawo oun, Lineo.

Ninu awo orin tuntun to gbe jade, diẹ ninu eyi to fi sori oju opo Instagram ati twitter rẹ, DBanj ni gbogbo ipenija yoowu ti o lee koju oun tabi ẹbi oun, iyawo oun ni iyawo oun yoo ma jẹ o.

Olorin takasufe naa tun jẹ ko di mimọ ninu ọrọ pelebe to kọ sori ikanni Instagram rẹ pe, " A o jumọ la gbogbo idanwo ti a ba n koju kọja ni. Eyi ni fun iwọ iyawo mi #WhatYouWant #LetterToMyWife #Everything #MamaDaniel 8/8/18.''

Image copyright Dbanj Àkọlé àwòrán Oṣu kẹfa, ọdun 2018 ni Daniel, ọmọ ọkunrin DBanj ku lẹyin oṣu diẹ to ṣe ọjọ ibi ọdun kan rẹ.

Orin yii n wọle lẹyin ọjọ diẹ to ṣe akọsilẹ ohun ti oju ẹbi rẹ ri ati ọna ti o n gba wẹ ọgbẹ ajalu iku ọmọ rẹ ninu atẹjade kan to fi sita lori ikanni instagram rẹ.

Gẹgẹ bi o ṣe sọ, nnkan ko fi bẹẹ rọgbọ latigba ti ọmọ rẹ ọkunrin ti ku.

Image copyright Dbanj Àkọlé àwòrán Dbanj ni gbogbo ipenija yoowu ti o lee koju oun tabi ẹbi oun, iyawo oun ni iyawo oun yoo ma jẹ o

Lati igbayi wa, DBanj yẹra fun ikanni ayelujara gbogbo titi di ibẹrẹ oṣu keje to gbe atẹjade kan jade ninu eyi to ti dupẹ fun atilẹyin gbogbo eeyan to ṣugbaa rẹ.

