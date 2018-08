Image copyright Getty Images

Ọkunrin alarun ọpọlọ kan lu awọn oṣiṣẹ ileewosan ti wọn ti n tọju awọn alarun ọpọlọ ni alubami.

Iṣẹlẹ naa waye ni ilu Akurẹ, ti i ṣe olu ilu ipinlẹ Ondo.

Ileeṣẹ ọlọpa ipinlẹ naa la gbọ pe, o gbe ọkunrin alarun ọpọlọ naa lọ sileewosan nitori pe ọrọ rẹ ko baramu lasiko to jẹwọ fun awọn ọlọpa pe, oun wa lara awọn to pa Khadijat, ọmọ igbakeji gomina ipinlẹ Ondo nigba kan, Lasisi Olubọyọ.'

Ọkunrin ọhun, Fọlọrunsọ Olawale, ni iroyin naa sọ pe 'aisan rẹ le si’ nigba to de ileewosan naa, to si bẹrẹ si ni ba awọn irinṣẹ ileewosan jẹ.

Ati pe o lu awọn nọọsi, to fi mọ Ọga Agba nileewosan naa, Dokita Akinwumi Akinloye, ni alaubami.''

Eyi lo mu ki awọn oṣiṣẹ ileewosan naa ṣe ifẹhonu han ni Ọjọbọ, lati fi ẹdun ọkan wọn han si ohun ti wọn ṣapejuwe gẹgẹ bi 'aibikita ijọba ipinlẹ naa si alaafia wọn.'

Awọn olufẹhonu han naa fi ẹsun kan pe, ijọba n fi ẹmi wọn wewu lọwọ awọn alarun ọpọlọ ti wọn ba gbe wa sileewosan naa, nitori pe gbogbo igba ni wọn maa n kọlu wọn.

Iha wo ni ẹgbẹ awọn osisẹ ile-wosan kọ si isẹlẹ yii ?

Nigba to n sọrọ lorukọ awọn olutọju alaisan, Alaga Igbimọ to n duna-dura fun alekun owo osu nipinlẹ Ondo, to tun jẹ Alaga ẹgbẹ awọn Nọọsi nipinlẹ Ondo, Ọpẹyẹmi Oloniyo sọ fun BBC Yoruba pe, awọn oṣiṣẹ ileewosan naa ti pada sẹnu iṣẹ wọn, ati pe ijiroro ṣi n lọ lọwọ lori awọn ẹsun ti wọn fi kan ijọba.

Nigba to n sọrọ lori aisi ipese awọn ohun eelo fun aabo lọwọ ikọlu, tawọn osisẹ ile-wosan naa n fẹhonu han le lori, Oloniyọ fi kun pe, diẹ-diẹ ni ijọba yoo maa pese awọn ohun eelo aabo nile iwosan nitori ilu Romu ko se kọ ni ọjọ kan soso.

Ijọba Ondo ko ti fesi si isẹlẹ yii.

Ẹwẹ, akitiyan wa lati ba kọmisanna feto ilera nipinlẹ Ondo, Wahab Adegbenro, to fi mọ Akọwe Agba fun ajọ to n mojuto awọn ileewosan nipinlẹ naa, Dokita Niran Ikuomọla, sọrọ lo jasi pabo titi di asiko ti a kọ iroyin yii.