Ajọ to n se kokari idanwo NECO ni orilẹede Naijiria, ti fi esi idanwo ti Neco June/July 2018 fun awọn akẹẹkọ ti girama.

Adele adari fun Ajọ NECO, Alhaji Abubakar Gana to kede eyi ni Minna, sọ wi pe awọn akẹẹkọ to fi orukọ silẹ fun idanwo naa to 1,041,536, ti awọn akẹẹkọ to to 1,032,729 si joko fun idanwo naa.

Ninu ọrọ rẹ, Gana ni ida aadọrun o le diẹ ni awọn akẹẹkọ to ni ‘Credit’ maarun ni Ẹkọ Isiro ati Ede Gẹẹsi ninu esi idanwo naa.

Amọ, nigba to n ke gbajare wipe awọn akẹẹkọ ti ko joko se idanwo ni iwe idanwo, fikun wipe, awọn akẹẹkọ to to 20, 181 se magomago ninu idanwo naa, paapaa ninu Ẹkọ Isiro ati Ede Gẹẹsi.