Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Lẹyin ipade naa ni aarẹ orilẹ-ede Amẹrika, Trump ṣalaye pe oun ko fẹ pade 'ẹni ti ko dun-un ba ṣe pọ' bii Buhari mọ laye oun

Buhari kò ṣe é bá ṣe pọ̀

Aarẹ orilẹ-ede Amẹrika, Donald Trump, ti ṣe apejuwe aarẹ orilẹ-ede Naijiria, Muhammadu Buhari, gẹgẹ bii 'ẹni ti ko dun-un ba ṣe pọ' ni kete ti wọn ṣe ipade tan ni ọgbọn ọjọ, oṣu kẹrin, ọdun 2018.

Ninu agbejade rẹ ninu iwe iroyin Financial Times ti ọjọ́ Aje ló ti sọ eyi di mimọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Buhari ni Aarẹ akọkọ lati ilẹ Afirika ti yoo ba Trump joko ṣepade pọ lẹyin ti wọn bura fun un gẹgẹ bii aarẹ karundinlaadọta fun orilẹ-ede Amẹrika.

O ba Trump sọrọ lasiko ipade naa lori ajọṣepọ okoowo laarin orilẹ-ede mejeeji.

Lẹyin ipade naa ni aarẹ orilẹ-ede Amẹrika, Trump ṣalaye pe oun ko fẹ pade 'ẹni ti ko dun-un ba ṣe pọ' bii Buhari mọ laye oun.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Lẹyin ipade ni aarẹ orilẹede Amẹrika,Trump ṣalaye pe oun ko fẹ pade 'ẹni ti ko dun-un ba ṣe pọ' bii Buhari mọ laye oun

Lọwọ yii, ijọba Amẹrika ati Naijiria ko tii fesi lori iroyin yii paapaa bi o ṣe jẹ ọjọ́ kan naa ti aarẹ orilẹ-ede Kenya, Uhuru Kenyatta yoo ma ṣepade pẹlu aarẹ Donald Trump ni ile funfun balau White house.

Eyi yatọ gedegbe si ohun ti Aarẹ Trump sọ sita faraye gbọ lasiko ti ipade naa waye.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Buhari ati Trump ṣe ipade lori ajọṣepọ owo ni oṣu kẹrin ọdun 2018

Kini Trump sọ?

Trump ni oun ni igbagbọ to kuna ninu Buharai lati gbogun ti "obitibiti iwa ijẹkujẹ" to wa lorilẹ-ede Naijiria.

Gẹgẹ bii ọrọ kan ti eeyan kan ti iwe iroyin Financial Times fi orukọ bo laṣiri sugbọn to n ṣe alarinna laarin orilẹ-ede Amẹrika ati Kenya sọ, "Afirika ko figba kan ri wa ni ara ohun to ṣe koko fun aarẹ Trump ṣugbọn bi o ba fẹran rẹ yoo wa ọna lati rii pe nnkan rere waye laarin ẹyin mejeeji."

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ọ̀rọ̀ Trump àti Russia kò yàtọ̀ pé àhesọ lásán ni èyí jẹ́