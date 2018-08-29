Tíńko-Tíńko jẹ́ eré tó ń mú ìṣọ̀kan bá àwọn èwe

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Oriọla: ó yẹ kí a jẹ́ káwọn ọmọ ìsinyi mọ pàtàkì ṣíṣe eré ìdánilárayá papọ̀

  • 29 Oṣù Ògún 2018

Eré ìdárayá lè mú ìṣọ̀kan tó ti sọnù ní Nàìjíríà padà ti gbogbo òbí àti alágbàtọ̀ ba n da ọmọ pọ tọ́ láì ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà.

Ikọ BBC ba Tọpẹ Toriọla àti Sandra ọmọ Ìgbò ti wọn jọ n ṣere idanilaraya àtijọ́, iyẹn Tẹn-Tẹn sọrọ.

O mẹnuba bi òun ṣe dagba ni ariwa Akurẹ nipinlẹ Ondo nibiti àwọn akẹgbẹ oun ni kilaasi wa lati ẹ̀yà oriṣiiriṣii.

Loju tirẹ, ìṣokan maa n wa laarin awọn èwe ti wọn ba jọ n ṣere idanilaraya pọ̀ ni.

Eré idanilaraya maa n jẹ ki ọmọde ni ifarada, ìfẹ́ àti ìṣọkan ni nitori wọn á ri ara wọn gẹgẹ bii ọ̀rẹ́.

Ọmọ ti ayé ba bi ni ayé ń pọ̀n, bi gbogbo òbí ba ṣe n fún àwọn ọmọ laaye lati ṣe ere idanilaraya papọ naa ni ki à maa kiyesi iwà àti ìṣe wọn.

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