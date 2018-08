Image copyright NLC WEBSITE Àkọlé àwòrán Iyansẹ̀lodi wọ̀pọ́ lorilẹ́ede Naijiria

Gbagbaagba ni wọn ti abawọle ile isẹ ijọba nipinlẹ Ọṣun pẹlu bi awọ́n osise ti ṣe bẹrẹ iyansẹlodi ikilọ ọlọjọ mẹta.

Iyansẹlodi naa wa ni ibamu pẹlu asẹ ti awọn olori ẹgbẹ osisẹ pa ki awọn osisẹ bẹrẹ iyansẹlodi ọlọjọ meta ọhun.

Iroyin to tẹwa lọwọ so pe ko si osisẹ to lo si ibisẹ bi ki sẹ awọn osisẹ alaabo.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Arẹgbẹṣọla: Kò sí ìjọba tí kìí jẹ gbèsè

Bakan naa ni ọmọ sori ni ile isẹ osisẹ ijọba ibilẹ ni Olorunda ati Oṣogbo.

Ọjọ Iṣẹgun ni awọn olori ẹgbẹ oṣiṣẹ kede ninu atẹjadẹ kan ki awọn osisẹ yan isẹlodi lataari bi ijọba ti ṣe kuna lati san owó oṣù to le ni osu mẹrinlelọgbọn ati owo oṣu awọn oṣisẹ fẹyinti nipinle naa.

Image copyright Facebook/Famuyantan Razak Olawale Àkọlé àwòrán Aworan iwe ikede Iyansẹlodi ọlọjọ mẹta losun

Ni igba to ń ba awọn oniroyin sọrọ ni ipinlẹ Osun, Komiṣọna fun eto iroyin, Adelani Baderinwa, ni o awọn n gbiyanju lati yanju aawọ to rọmọ iyanṣelodi naa.

Laipẹ yi ni Ìgboro ìlú Oṣogbo kún fọfọ pẹlú bí awọn oṣiṣẹ feyinti ni ìpínlẹ̀ Osun ti ṣe wọde láti fí ehonu hàn sí bí wọn ti ṣe ní Gómìnà Aregbesola kò sàn owó oṣu awọn.

