Image copyright Fayemi /twitter Àkọlé àwòrán Kayode Fayemi ni oludije ẹgbẹ oselu APC to jawe olubori ninu idibo Gomina ipinlẹ Ekiti.

Gomina ti wọn dibo yan ni ipinlẹ Ekiti, Ogbẹni Kayode Fayemi ti bẹrẹ igbesẹ lati koju oludije ẹgbẹ oselu PDP, Kolapo Olusola Eleka niwaju ile ẹjọ.

Ninu awijare to fi ẹri to le ni ẹgbẹrun meta segbe re,Fayemi ni oun loun gbegba oroke ninu idibo ọjọ kẹrinla osu keje ọdun 2018 ti o si rọ ile ẹjọ lati ma se ka ẹjọ ti Eleka gbewasiwaju rẹ kun.

Agbẹjọro agba mẹta ati awọn agbejọro miran lo ko sodi lati koju Eleka ti a si gbọ wi pe Hakeem AfoIabi (SAN),Yomi Aliyu (SAN) ati Kayode Olatoke (SAN) wa lara wọn.

Kayode Olatoke (SAN), to gbẹnu sọ fun awọn agbẹjọro to ku ni ofutufẹtẹ ni iwe ehonu ti Eleka gbe wa si iwaju ile ẹjọ ti ko si le so eso rere kankan.

O salaye pe Fayemi fidire janlẹ ni ijọba ibilẹ mejila ninu mẹrindinlogun ti idibo ti waye nipinlẹ Ekiti .

Nigba ti o n fẹsi si ẹsun pẹ iye ibo ti wọn ka ni awn aye idibo kan koja iye awọn to dibo,Olatoke ni aheso ọrọ lasan ni.

Ile ẹjọ ko ti ya ọjọ sọtọ fun igbẹjọ naa