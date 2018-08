Image copyright @inecnigeria Àkọlé àwòrán Iye kaadi idbo ti awọn eeyan ko ti gba n kan ọpọ lominu

Ipinlẹ Ondo ati Zamfara ti gbe igbesẹ lati ri pe awọn ara ilu wọn gba kaadi idibo PVC wọn pẹlu yiya ọjọ isinmi sọtọ lati lọ gba.

Ọjọbọ tìi se ọgbọn ọjọ, osu kẹjọ ni Ipinlẹ Ondo kede gẹgẹ bi ọjọ isinmi nigba ti ipinlẹ Zamfara si kede ọjọ Ẹti ti i se ọjọ kọkanlelọgbọn, oṣù kẹjọ.

Ọjọ kẹtadinlọgbọn, osu kẹrin, ọdun 2017 ni ajọ eleto idibo INEC bẹrẹ eto iforukọsilẹ fun eto idibo ni orile-ede Naijiria.

Lẹyin ti wọn ri wi pe kaadi idibo ti awọn oludibo to f'orukọ silẹ ko tii wa gba pọ kaakiri awọn ileeṣẹ ajọ naa lorilẹ-ede Naijiria ni ti wọn kede isunsiwaju ọjọ gbedeke fún gbígba PVC.

Loju ọpo Twitter INEC, wọn fi ikede iye awọn to ti gba kaadi wọn ati iye awọn kaadi ti wọn ko ti wa gba pe...

Kini o n se idiwọ gbigba kaadi fun awọn oludibo

Ni awọn aye iforukọsile ti ile isẹ BBC se abẹ́wo si, nise ni awọn oludibo kun ibẹ̀ rẹpẹtẹ.

Ọpọ awọn to ba BBC sọrọ si salaye pe iye awọn osise ajo eleto idibo to wa ni ilẹ̀ kere si iye awn eeyan to wa gba kaadi.

Folayemi Busoye to je adari ni aaye kan ti BBC kan si ni agbegbe Ikoyi nilu Eko so pe kii se kaadi tuntun nikan lawọn n fun awọn oludibo ni aaye naa.

''Awọn to sọ kaadi nu to fe gba kaadi tuntun miran naa n wa si ibi.''

Àkọlé àwòrán Awọn eeyan kan ti forukọsilẹ tipẹ ti wọn ko si ti ri kaadi idibo wọn gba

Lai pe yi ni iroyin kan gbode pe o to kaadi idibo 315,000 ti awọn oludibo ko ti ri gba nipinle Kwara.

Garba Madami to jẹ alamojuto eto idibo nipinlẹ naa lo salaye ọrọ yi fun awọn oniroyin .

O ni eeyan 1.2 milionu ni wọn letọ lati kopa ninu idibo gbogbogbo ọdun 2019 lati ipinlẹ naa sugbọn eeyan 160,000 tutun lo sẹsẹ fi orukọ silẹ ninu eto iforukọsilẹ to n lọ lọwọ.

Gẹgẹ bi nnkan ti ajọ INEC sọ,gbigba kaadi idibo yoo tẹsiwaju titi di igba ti idibo ọdun 2019 ba sun mọ sugbọn etọ iforukọsilẹ yoo wa si ọpin ni Ọjọ́ kọkanlelọgbọn oṣù kẹjọ

