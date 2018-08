Image copyright @PoliceNG Àkọlé àwòrán Idris tun paroko ikilọ ranṣẹ sawọn oloṣelu lati yago fun iwa tabi ọrọ to lee fa wahala ṣaaju idibo gomina nipinlẹ Ọṣun

Ọga agba ọlọpaa lorilẹ-ede Naijiria, Ibrahim Idris, ti ṣalaye idi ti o fi ko ọgbọn ẹgbẹrun awọn ọlọpaa lọ si ibi idibo nipinlẹ Ekiti.

Ninu ọrọ to sọ nibi ipade idanilẹkọọ kan nilu Oṣogbo lọjọbọ, ọga ọlọpaa Idris ni bi ọrọ oṣelu ṣe ri ni ipinlẹ Ekiti loun ṣe ko iye ọlọpaa to to bẹẹ jade lọ sibẹ.

Ọga Ọlọpaa Idris ni lootọ awọn eeyan pariwo ibosi lasiko naa, ṣugbọn ohun to ṣẹlẹ lasiko ibo agbegbe kan nipinlẹ Rivers, eleyi ti oun fi ọlọpaa ẹgbẹrun mẹwa ranṣẹ fun ti jẹ ko di mimọ pe oun ko j'ayopa pẹlu ẹgbẹrun lọna ọgbọn ọlọpaa ti oun fi ranṣẹ si ipinlẹ Ekiti.

Bakan naa lo tun pa aroko ikilọ ranṣẹ sawọn oloṣelu lati yago fun awọn iwa tabi ọrọ to lee fa wahala silẹ ṣaaju idibo gomina nipinlẹ Ọṣun ati idibo apapọ ti ọdun 2019.

"Mo fẹ fi asiko yii gba awọn oloṣelu ni amọran atawọn ọmọlẹyin wọn gbogbo eyi keyi ninu wọn to ba ṣaigbọran si awọn ọlọpaa lọjọ ibo tabi tako ofin gbele ẹ ti yoo wa lọjọ idibo ti tapa si ofin kele yoo si gbe."