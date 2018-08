Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Àwọn iléèṣẹ́ tó n lo èròjà nàá ní china ni Sing Shun Fat School-Clothier Company àti Zenith Uniform Company.

Ajọ to n ṣe ayẹwo bi awọn nkan elo ti wọn nko wọ Naijiria lati ilẹ okeere, to fi mọ eyi ti wọn ṣe l'abẹle ni awọn aṣọ ọmọ ileewe kan to le fa aisan jẹjẹrẹ.

Ajọ Standard Organisation of Nigeria, SON, sọ pé àwọn aṣọ ọmọ ileewe kan tí àwọn òntàjà n kó wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti China, ní àpọ̀jù aró kan tí wọ́n n pè ní ''azo''. Aró azo ni àwọn iléèṣẹ́ tó n ṣe aṣọ l'órílẹ̀-èdè China àti àwọn mi i nlò.

Àjọ nàá lójú òpó ayélujára rẹ̀ sọ pé àwọn èròjà kan maa n jáde lára ''azo'', tó sì le fa jẹjẹrẹ, tó bá fi dàpọ̀ mọ́ òógùn ara ènìyàn.

SON ṣàlàyé pé wọ́n ti fi òfin de azo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè, ṣùgban àwọn iléèṣẹ́ méjì kan l'órílẹ̀-èdè China ṣi n lò ó.

Àwọn iléèṣẹ́ nàá ni Sing Shun Fat School-Clothier Company àti Zenith Uniform Company.

Ẹ̀wẹ̀, àjọ SON ní kí gbogbo àwọn tó bá fẹ́ kó aṣọ àwọn ọmọ iléèwé wọlé sí Nàìjíríà kọ́kọ́ sọ fún àwọn, kí àwọn le ṣe ìwádíì rẹ̀ kí wọ́n tó ò ko wọ Nàìjíríà.

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ìjọba àti aládàáni ló n ra aṣọ̀ tí àwọn ọmọ iléèwé wọn n wọ̀ láti orílẹ̀-èdè China.