Image copyright BBC/Boko Haram Àkọlé àwòrán Awọn Adunkoko mọni Boko Haram sefilọlẹ idunkuku laja wọn lọdun 2009

Kaka k'ewe agbọn Boko Haram dẹ lorileede Naijiria,koko lo tun nle si pẹlu bi awọn ọmọ ikọ ẹgbẹ agbesunmmi naa se kọlu ibudo awọn ologun kan ni Borno ti wọn si pa ọmọ ogun ọgbọn.

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ wa lọwọ lati ọdọ AFP ti se sọ, alẹ ọjọbọ ni awọn ọmọ ogun Boko Haram ya bo ile isẹ awọn ọmọ ogun Naijiria ni abule Sari ni ipinlẹ Borno ti wọn si fi igba kan gba akoso aye naa.

Ọmọ ogun kan to ba AFP sọrọ sugbọn ti ko fe ki wọ darukọ oun ni ''wọn ya bo ile isẹ ọmọ ogun naa ni ti wọn si koju awọn ọmọ ogun fun nnkan bi wakaati kan.''

O ni ''wọn doju awọn ọmọ ogun Naijiria bole ti wọn si ji nnkan ija ko ''

Bakanaa lo ni ''awọn ọ́mọ ogun Naijiria naa lọ tunra mu ti wọn si fi baalu koju Boko Haram ki wọn to na papa bora''

Loju opo Twitter ile isẹ ologun Naijiria,iroyin to fara pẹ isẹlẹ yi ni ọrọ yi to so pe awn ọmọ ogun koju awọn agbesunmọmi Boko Haram ni Sari

Ko si alaye kankan lori iye ọmọ ogun to ku ninu isẹlẹ naa.

Iwadi ti ikọ atọpinpin BBC se fihan pe ikọ adunkoko mọni naa ti ran eeyan to le ni ẹẹdẹgbẹwa sọrun lọdun 2017 to kọja, eyi to pọ pupọ ju iye eeyan to gbẹmi wọn lọdun 2016 lọ.

Ni gbogbo ọdun 2017 ni ikọ Boko Haram fi n soro bii agbọn, to si n se ikọlu rẹ lemọlemọ laarin ọdun naa, eyi to n tako ikede aarẹ Buhari pe oun ti hu ikọ adunkoko mọni naa ti gbongbo-ti -gbongbo.

Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Ilu Maiduguri lorilẹede Nigeria ni ibudo afojusun Boko Haram julọ

Awọn wo gan la n pe ni Boko Haram?

Ikọ adunkoko mọni ni Boko Haram, to si kọlu ijọba orilẹede Naijiria lọdun 2009 pẹlu erongba lati se agbekalẹ isejọba ẹlẹsin Islam lagbegbe iwọ oorun Afrika.

Ikọ naa, to dojukọ ẹkun ila oorun ariwa orilẹede Naijiria, lo ti ran eeyan bii ọkẹ kan (20,000) sọrun ọsangangan, to si tun ti sọ awọn eeyan bii miliọnu meji di alaini ile lori.

Boko Haram, ti Abubakar Shekau n dari rẹ, lo ti jẹjẹ atilẹyin rẹ fun ikọ tamọ ntiye ISIS losu kẹta ọdun 2015. Amọ nigba to di osu kẹjọ ọdun 2016, ni ikọ Boko Haram fọ si wẹwẹ, lẹyin ti ikọ IS kede pe wọn ti rọ Shekau loye.

Afikun nba ikọlu wọn sugbọn ibudo afojusun wọn ko yatọ.

Iroyin ni, apapọ ikọlu ti Boko Haram se jẹ aadọjọ (150) lọdun 2017, eyi si fihan pe ọwọ ikọ adunkoko mọni naa mulẹ pupọ lọdun 2017 ju tọdun 2016 lọ, nitori ikọlu mẹtadinlaadoje (127) lo se lọdun 2016.

Ni ọdun mejeeji yi, osu kinni ọdun ni ikọlu Boko Haram peleke julọ, ti ọwọja wọn si rinlẹ pupọ eyiun lẹyin ti aarẹ Muhammadu Buhari ti ni oun ti ri opin ikọ naa.

Àkọlé àwòrán Bi ikọ Boko Haram se n se ikọlu rẹ losoosu

Awọn ibudo ti Boko Haram n kọlu ko yatọ lati ọdun meji sẹyin.

Orilẹede Naijiria si lo faragba ọpọ ikọlu naa julọ lọdun 2016 ati 2017, ti ipinlẹ Borno si jẹ ilu abinibi awọn adunkoko mọni ọhun, ti wọn n dojukọ julọ.

Bakanaa ni ikọ Boko Haram fidi rẹ mulẹ pe oun lee tun gba ilẹ kan si lọdun 2017 pẹlu bo se tun kọlu ẹknu ariwa orilẹede Cameroon, agbegbe Niger Diffa ati Lake Chad, ti gbogbo wọn wa leti aala ilẹ ila oorun ariwa Naijiria.

Aworan yi se afihan awọn ibudo ti Boko Haram yan mu lati kọlu lọdun 2016, amọ iyatọ diẹdiẹ wa laarin ọdun meejeeji, ti orilẹede Naijiria si ni iriri ikọlu to pọ julọ lọdun 2017, ti orilẹede Niger si ni ikọlu Boko Haram to kere julọ lọdun naa.

Àkọlé àwòrán Aworan agbegbe ti Boko Haram kọ̀lu julọ̀ lọ̀dun 2016

Àkọlé àwòrán Awọn agbegbe ti Boko Haram kọlu Lọdun 2017

Ọna ti Boko Haram maa ngba se ikọlu rẹ.

Iroyin ni, ikọlu aadọrun (90) ni awọn gende agbebọn se nigbati ikọlu awọn aso ado iku mọra jẹ mọkandinlọgọta (59).

Orilẹede Naijiria naa si ni ori ikọlu wọnyi ta julọ, ti ikọlu Boko Haram to buru julọ si jẹ tawọn agbebọn.

Ni aala ilẹ Naijiria si Cameroon, ikọ naa nsamulo ilana to yatọ, ti wọn si nlo awọn aso ado iku mọra ju awọn agbebọn lọ.

Bakanaa ni wọn lo ilana yi lawọn orilẹede mejeeji lọdun 2016.