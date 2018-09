Image copyright APC Àkọlé àwòrán Lẹnu ọjọ mẹta yi, awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu naa kaakiri awọn ipinlẹ ni wọn n yapa kuro ninu ẹgbẹ

Nnkan ko fẹ ṣe deede fún ẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ Ọsun lọwọ yii pẹlu bi awọn ọmọ ileegbimo aṣofin ipinlẹ naa mẹta tun ti ṣe yẹba lọ darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu ADP ni ọjọ abameta.

Bi ẹ ko bá kúkú ní gbàgbé, ẹgbẹ ADP yii kan naa ni Alaaji Moshood Adeoti tó jẹ akọwe ijọba labẹ ijọba gomina Rauf Aregbesola to jẹ ti ẹgbẹ APC darapọ mọ lẹyin to kuro laipẹ yìí.Ẹni tó n baa dije gẹgẹ bii igbakeji, iyẹn ọjọgbọn Durotoye Adeolu gan an lo tẹwọ gbà awọn aṣofin mẹta yii.

Awọn aṣofin to fi ẹgbẹ oṣelu APC silẹ naa ni:

Họnọrebu Debo Akanbi ti o n ṣoju ẹkun idibo Ariwa Ẹdẹ, (Ede North)

Họnọrebu Tajudeen Famuyide to n ṣoju ẹkun idibo iwọ oorun iléṣà (Ilesha west) ati

Họnọrebu Abdullahi Ibrahim ti ẹkun Iwo.

Ninu ọrọ to ba awọn ololufẹ rẹ sọ nibẹ, Họnọrebu Debọ Akanbi ṣalaye wí pé, " A mọ ipilẹṣẹ APC nipinlẹ Ọsun, a si ni adehun pẹlu gomina Arẹgbẹṣọla lati lo ọdun mẹjọ rẹ nipo, kii ṣe lati wa yan eeyan kan le wa lọwọ nigba ti o ba ṣetan ati lọ."A ko faramọ jijoye baba isalẹ le ẹgbẹ lori, mi ṣi n fi daa yin loju pe púpọ ọmọ ẹgbẹ oṣelu APC lo ṣi n bọ"

Adeoti wa lara awọn ọmọ ẹgbẹto kọkọ fi ẹgbẹ oselu APC silẹ nipinlẹ Osun .

Bi ẹ ko ba ní gbagbe kò tíì pé ọsẹ meji ti aṣofin Clement Akanni to n ṣoju ẹkun idibo Ila to jẹ agbegbe ọkan lara awọn àgba ẹgbẹ oṣelu APC lorilẹ ede Naijiria, oloye Bisi Akande, pẹlu ti dagbere fun ẹgbẹ oṣelu naa to sì gba ẹgbẹ oṣelu PDP lọ.Amọṣa o, ẹgbẹ oṣelu APC ti ni igbesẹ awọn aṣofin mẹta yii ko tu irun kan lara oun o.Alukoro fun ẹgbẹ oṣelu naa ni ipinlẹ Ọṣun, Amofin Oyatomi sọọ ninu atẹjade kan to fi sita lori ikanni WhatsApp awọn oniroyin nipinlẹ Ọsun pe arọwa ọmọluabi ti ẹgbẹ APC fẹ gba awọn aṣofin naa ni pe ki wọn kọwe fi ipo ti wọn wa gẹgẹ bíi aṣofin silẹ nitori aya ọlẹ laa gba, ẹni kan kii gba ọmọ ọlẹ.