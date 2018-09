Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán PDP ni awọn awawi ti aarẹ n tọka si ko lee fi ohunkohun tayọ pataki atunṣe aba idibo naa

Aarẹ Muhammadu Buhari ti kọ lati buwọlu atunyẹwo abadofin ọdún 2018 fun eto idibo to mbọ nitori awọn ohun to pe ni 'kudiẹ kudiẹ' kan to wa ninu rẹ.

Olubadamọran fun aarẹ Buhari lori awọn ọrọ gbogbo to jẹ mọ ile aṣofin apapọ, Sẹnetọ Ita Enang ni aiṣe atunṣe gbogbo to yẹ lori abadofin naa nitori awọn agbeyẹwo ati atunṣe iṣaaju to ti waye lori rẹ lo fa awọn 'kudiẹ kudiẹ' ọhun.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Gbèsè Nàìjíríà ti di N23 Trillion

David Mark fìfẹ́ hàn láti dupò ààrẹ

Ìjọba àpapọ̀ buwọ́lu $1.3b fún àkanṣe iṣẹ́

Sẹnetọ Enang ni aarẹ ti fi ọrọ naa to awọn aṣofin ile mejeeji nile aṣofin apapọ leti ṣaaju.

"Aarẹ ti ke sawọn aṣofin apapọ lati tete wa nnkan ṣe si 'kudiẹ kudiẹ to farahan naa ki oun lee tete buwọlu lu u.''

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Sẹnetọ Enang ni aarẹ ti fi ọrọ naa to awọn aṣofin ile mejeeji nile aṣofin apapọ leti ṣaaju

O ni lara awọn kudiẹ kudiẹ ti a n sọrọ rẹ ọhun ni ti wahala aito ọjọ fun ajọ INEC lati ko orukọ awọn oludije pọ ati paapaa julọ ṣe akoso idibo abẹnu awọn ẹgbẹ oṣelu mọkanlelaadọrun to wa nilẹ bayii.

O ṣalaye pe atunyẹwo abadofin naa ko gbe abala kọkanlelọgbọn, ikẹrinlelọgbọn ati ikarundinlaadọrun to mojuto akoko fifi orukọ awọn to nifẹ lati dije ṣọwọ si ajọ naa, gbigbe orukọ awọn oludije sita to fi mọ ipolongo akoko idibo ẹgbẹ ati fifi orukọ awọn oludije ti wọn mu han yẹwo.

Kini awọn ẹgbẹ alatako n sọ?

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Aarẹ Muhammadu Buhari ni oun ko lee buwọlu iwe atunyẹwo abadofin eto idibo ọdun 2018 nitori awọn ohun to pe ni 'kudiẹ kudiẹ' to wa ninu rẹ

Amọṣa, ẹgbẹ oṣelu PDP ti ke sawọn aṣofin apapọ lati wọgile igbesẹ aarẹ Buhari naa nipa agbara ti ofin gbe le wọn lọwọ.

Ninu atẹjade kan eleyi ti alukoro fun ẹgbẹ oṣelu PDP lorilẹede Naijiria, Kọla Ologbondiyan fi sita, ohun ti aarẹ ṣe lori abadofin naa ko jẹ iyalẹnu nitori gẹgẹ bii ọrọ rẹ, "aarẹ ko figbakan tẹlẹ naa fi ara rẹ jin fun eto idibo ti ko ni ẹja n bakan ninu."

O ni awọn awawi bi wọn ṣe tẹẹ ati awọn aṣiṣẹ ti aarẹ n tọka si ko lee fi ohunkohun tayọ pataki atunṣe aba idibo naa fun igbeleke idibo to tọna, to jọju ti o si jẹ ojulowo ni ọdun 2019.