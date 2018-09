Image copyright @GovAyoFayose Àkọlé àwòrán Fayẹmi ti seleri pe, gbogbo gbese yoowu ti ijọba to n kogba wọle nipinlẹ Ekiti ba jẹ, ni oun yoo tẹwọ gba

Gomina ti wọn sẹsẹ dibo yan ni ipinlẹ Ekiti, Ọmọwe Kayọde Fayẹmi ti kede pe, oun ti fa gomina to n kogba wọle nipinlẹ naa, Ayọdele Fayọṣe si kootu Ọlọrun lori awọn obitibiti gbese to jẹ lasiko to wa nijọba.

Fayẹmi ni, gbogbo gbese yoowu ti ijọba to n palẹmọ bayii lati kogba wọle nipinlẹ naa ba jẹ, ni oun yoo tẹwọ gba nitori igbagbọ oun ni pe, ijọba n tẹsiwaju ni, ko duro si oju kan.

Lasiko ti o fi n tẹwọgba abajade iṣẹ igbimọ to gbe kalẹ fun iyipada iṣejọba nipinlẹ Ekiti ni Ọmọwe Fayẹmi kede eyi.

O ni iyalẹnu lo jẹ bi gbese ipinlẹ naa ṣe gbera lati biliọnu mejidinlogun lasiko ti oun fi ipo silẹ di biliọnu mẹtadinlọgọfa labẹ iṣejọba Fayose, gẹgẹ bii ileeṣẹ to n mojuto ọrọ gbese lorilẹede Naijiria, DMO ṣe sọ.

Ohun ti igbimọ naa sọ fun Fayẹmi ni pe, gbese ti a n sọrọ rẹ yii ko mọ owo oṣu ti ijọba jẹ awọn oṣisẹ ati oṣiṣẹ fẹyinti atawọn owo to yẹ ni sisan fawọn Agbasẹṣe to n ṣiṣẹ fun ijọba nibẹ.

Bakan naa ni Fayẹmi tun pe fun agbekalẹ ofin, ti yoo kan nipa fun ijọba to ba n fipo silẹ lati fun eyi to fẹ wọle lanfani, si gbogbo iroyin nipa eto ati iṣẹ ijọba gbogbo nitori gẹgẹ bi ọrọ rẹ, ijọba Fayoṣe kuna lati fi anfani silẹ fun igbimọ rẹ lati mọ ibi ti nnkan de duro nidi isejọba rẹ.