Àkọlé àwòrán Mimiko kéde láti dupò Ààrẹ ni 2019

Wọn ko fẹ ọ nilu o ń da orin,toba da tan tani yoo ba o gbe?

Apejuwe to fẹẹ se rẹgi rẹ lori ọrọ to n sẹlẹ laarin ẹgbẹ osise orileede Naijiria ati Gomina ana fun ipinlẹ Ondo Olusegun Mimiko to ni oun fẹ du ipo Aarẹ Naijiria lb asia ẹgbẹ osisẹ.

Mimiko fẹ du ipo sugbọn ẹgbẹ ni awọn ko fọwọsi erongba rẹ.

Image copyright Labour Party Facebook Àkọlé àwòrán Egbe oselu awon osise Naijiria ni Labour Party

Ayuba Waba to jẹ Aarẹ ẹgbẹ osise lo sọ fun BBC Yoruba ninu ifọrọwanilẹnuwo kan pe adisọkan Mimiko ati tawn ko papo fun idi eyi,awọn ko le gba gẹgẹ bi oludije Aarẹ awọn.

''Eiyele Mimiko ba onile wa jẹ o ba wa mu,sugbọn nigba ti o di ọjọ iku nise ni o yẹri. Nigba ti wọn kọọ nibi to salọ,o wa fẹ pada si ẹgbẹ wa, Ko jọ rara''

Lọ́jọ́bọ̀ ni Mimiko kede pé òun yóò gbé àpótí ìbò láti di Ààrẹ orílẹ̀èdè Nàìjíríà lọ́dún 2019 labẹ asia ẹgbẹ Labour Party.

Image copyright @Segunmimiko Àkọlé àwòrán Mimiko ni Gomina akọkọ to wole labẹ asia ẹgbẹ Labour Party lorileede Naijiria

Mimiko tó kúrò lẹ́gbẹ́ òṣèlú alátakò, PDP nínú oṣù kẹ́fà ọdún yìí láti dara pọ̀ mọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party kéde ní ìlú Abuja.

Ó ní ìpinu òun láti padà sí ẹgbẹ́ oṣèlú LP jẹyọ látàrí èrèdí láti ṣe àgbéǹde àfojúsùn ńla fún gbàgede òṣèlú Nàìjíríà.

