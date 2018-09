Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ere ọlọsọọsẹ to gbayi ju (OUTSTANDING DRAMA SERIES) : "Game of Thrones"

Ni ọjọ Aje ni eto ifami-ẹyẹ-da awọn oniṣẹ ọpọlọ lẹka amuludun, orin ati ere sinima lọla (EMMY awards) waye ni ilu Los Angeles lorilẹ-ede Amẹrika.

Ere ọlọsọọsẹ 'Game of Thrones' lo gbayi julọ nibi ayẹyẹ naa pẹlu ami ẹyẹ mẹsan.

'Saturday live' pẹlu "The Marvelous Mrs Maisel" lo tun tẹlee pẹlu ami ẹyẹ mẹjọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ọṣun Decides:'Màá san gbogbo owó oṣù òṣìṣẹ́ lékunréré'-Akinbade

Eyi si ni orukọ awọn to gba ami ẹyẹ nibẹ ati ami ẹyẹ ti wọn gba

Ere ọlọsọọsẹ to gbayi ju (OUTSTANDING DRAMA SERIES) : "Game of Thrones"

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Oṣere akọkọ l'ọkunrin to pegede ju ninu ere apanilẹrin (BEST LEAD ACTOR, COMEDY): Bill Hader, "Barry"

Ere apanilẹẹrin ọlọsọọsẹ (OUTSTANDING COMEDY SERIES) : "The Marvelous Mrs Maisel"

Oṣere akọkọ l'ọkunrin to pegede ju (BEST LEAD ACTOR, DRAMA): Matthew Rhys, "The Americans"

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ere ọlọsọọsẹ 'Game of thrones lo gbayi julọ nibi ayẹyẹ naa pẹlu ami aẹyẹ mẹsan.

Oṣere akọkọ l'obinrin to pegede ju (BEST LEAD ACTRESS, DRAMA) : Claire Foy, "The Crown"

Oṣere akọkọ l'ọkunrin to pegede ju ninu ere apanilẹrin (BEST LEAD ACTOR, COMEDY): Bill Hader, "Barry"

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Oṣere akọkọ l'obinrin to pegede ju ninu ere apanilẹrin (BEST LEAD ACTRESS, COMEDY) : Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs Maisel"

Oṣere akọkọ l'obinrin to pegede ju ninu ere apanilẹrin (BEST LEAD ACTRESS, COMEDY) : Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs Maisel"

Oṣere keji l'ọkunrin to pegede ju (BEST SUPPORTING ACTOR, DRAMA): Peter Dinklage, "Game of Thrones"

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Oṣere akọkọ l'obinrin to pegede ju (BEST LEAD ACTRESS, DRAMA) : Claire Foy, "The Crown"

Oṣere keji l'obinrin to pegede ju (BEST SUPPORTING ACTRESS, DRAMA): Thandie Newton, "Westworld"

Oṣere keji l'ọkunrin to pegede ju ninu ere apanilẹrin (BEST SUPPORTING ACTOR, COMEDY): Henry Winkler, "Barry"

Oṣere keji l'obinrin to pegede ju ninu ere apanilẹrin.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Osun Decides: Adegoke ni òun kò ni lo kọngilá n