Ademola Adeleke: Ta ni olùdíje gómìnà fún PDP tó gbégbá orókè láti tukọ̀ ìpínlẹ́ Osun

wákàtí kan sẹ́yìn

Kii se iroyin tuntun mọ pe Sẹnatọ Ademola Adeleke, tii se oludije sipo gomina nipinlẹ Osun lo jawe olubori ninu eto idibo to waye lọjọ Satide, ọjọ Kẹrindinlogun osu keje ọdun 2022.

Adeleke lo ni apapọ esi ibo to to 403,371 ninu eto idibo naa lati fi ẹyin alatako rẹ, gomina Adegboyega Oyetola janlẹ, ẹni to ni apapọ ibo 375,027.