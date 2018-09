Image copyright CDD

Ijọba Ilẹ Gẹẹsi, orilẹede Amerika ati European Union ti rọ awọn oludibo Oṣun lati ri pe ko si jagidijagan, ẹru ati ibo rira ni atundi ibo ti yoo waye ni Ọjọbọ ọsẹ yii ni ibudo idibo meje ni Ipinlẹ Osun.

Awọn ileeṣẹ to n ṣoju ijọba Ilẹ Gẹẹsi, orilẹede Amerika ati European Union lo jumọ gbe atẹjade kan sita ni ọjọ Iṣẹgun ninu eyi ti wọn ti gboriyin fun awọn ara Osun fun didi ibo ni alaafia.

Wọn si tun gb'oṣuba fun ajọ INEC ati awọn oṣiṣẹ aabo, nitori pe idagbasoke ti ba bi wọn ṣe n ṣeto idibo.

Atẹjade naa sọ pe, "A n rọ gbogbo eniyan lati rii pe eto idibo naa pari ni irọwọ-rọsẹ, bi INEC ṣe n ṣeto lati ṣe atundi ni awọn ibudo idibo meje, nibi ti awọn kan ko ti raye dibo ni Satide to lọ bo tilẹ jẹ pe ki i ṣe ẹbi wọn.

"Ẹnikẹni to ba jawe olubori ni Ọjọbo gbọdọ ṣe oun to tọ, bẹẹ naa ni ẹni to ba fidi rẹ mi gbọdọ ṣe bi o ti tọ."

