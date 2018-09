Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Àwọn òṣìṣẹ́ n fẹ́ kí ìjọba sọ owó oṣù tó kéré jù di ẹgbẹ̀rún mẹ́rìndínlọ́gata

Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ l'órílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò gùnlé ìyànṣẹ́lódì tí kò ní gbèdéke ìgbà tí yóò parí pẹ̀lú bí wọ́n ti ẹsẹ̀ bọ ṣòkòtò kan nàá pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ lórí àfikún owó oṣù wọn.

Ṣáàjú ni igun kejì ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́, Trade Union Congress kéde pé òwúrọ̀ ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n, oṣù Kẹsàn án ni ìyanṣẹ́lódì nàá yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí ìjọba apápọ̀ kùnà láti tún ìpáde ìjíròrò lórí ẹ̀kúnwó nàá ṣe ṣáàjú gbèdéke tí wọ́n fun un.

Akọ̀wé ẹgbẹ́ TUC, Musa-Lawal Ozigi, sọ fún BBC pé ọ̀sẹ̀ méjì ni àwọn fún ìjọba láti ṣe ìpàdé tí wọ́n dádúró.

Ó sọ pé ọdún 2017 ni ìjọba gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ láti jíròrò lórí owó oṣù tuntun tí àwọn òṣìṣẹ́ n bèérè fún. Ṣùgbọ́n, ó ku díẹ̀ kí iṣẹ́ parí ni Mínísítà fún ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́, Chris Ngige, dá gbogbo ètò dúró.

Ó ní ''ìrètí gbogbo òṣìṣẹ́ ni pé oṣù Kẹsàn án, ọdún 2018 ni wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ì gba owó oṣù tuntun, ṣùgbọ́n tí ìjọba kọ̀ láti ṣe àsẹparí iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ nàá. Èyí ló sì mú kí á pinnu láti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì.

Image copyright NLC

Ozigi ní ìgbà tí ìjọba bá tó ṣe ohun tó yẹ kó ṣe ni àwọn yóò tó fi òpin sí ìyanṣẹ́lódì nàá.

Bákan nàá ló késí gbogbo aráàlú pé ''kí wọ́n ra oúnjẹ púpọ̀ sílé, àti pé kí ó yé wọn pé ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ni ẹgbẹ́ TUC n jà fún.