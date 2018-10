Image copyright PDP Àkọlé àwòrán Saraki léwájú ẹgbẹ́ PDP láti fẹ̀hónú hàn nítorí ìbò Ọṣun

Ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò gbòógì ní Nàìjíríà, PDP, ti fi ẹ̀sùn kan Ààrẹ Muhammadu Buhari pé wọ́n fẹ́ ba ètò ìṣèjọba àwaarawa jẹ́ ní Nàìjíríà.

Alukoro ẹgbẹ́ nàá, Kọla Ologbondiyan, sọ pé àwọn yóò gbé ìwé ẹ̀sùn nàá lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ INEC àti iléèṣẹ́ ọlọ́pàá.

Ologbondiyan sọ fún BBC pé àwọn n fi ẹ̀hónú hàn nítorí ìhùwàsí àjọ INEC lórí ọ̀nà tó gbà ṣètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọṣun.

PDP dey accuse di ruling All Progressives Congress, APC, say dem do mago-mago for di election. PDP fi ẹ̀sùn kan APC pé wọ́n ṣe màgò-mágó l'ásìkò ètò ìdìbò nàá.

Asọjú ẹgbẹ́ APC, Gboyega Oyetọla ni wọ́n kéde lẹ́yìn tí àtúndì ìbò wáyé. Olùdíje lábẹ́ ẹgbẹ́ PDP, Ademọla Adeleke ló jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó kọ́kọ́ wáyé.

Mr Ologbondiyan say di federal goment and APC dem korokoro eye wan scata Nigeria democracy. Ologbondiyan ní ìjọba apápọ̀ àti ẹgbẹ́ APC fẹ́ ẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ da ètò ìṣìjọba àwaarawa Nàìjíríà jẹ́ ni. Àti pé ó yẹ kí àjọ INEC dá dúró láì gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni.

Ó ní ṣùgbọ́n àjọ INEC n ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bi ẹ̀ka kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà ní ìṣàkóso.

Oga Ologbondiyan tok say dem want make goment allow INEC to dey on dia own.

Kọla Ologbondiyan sọ pé èsì ìbò tí INEC kéde ní ìpínlẹ̀ Ọṣun kò bá òfin mu, tó sì yẹ kí ọ̀gá àgbà fún INEC, Mahmood Yakubu kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀.