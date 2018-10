Image copyright FACEBOOK Àkọlé àwòrán Gomina Ìpínlẹ̀ Ondo tí kẹ́dùn pẹ̀lú ẹbí arábìnrin tí àwọn agbẹ́nipa fibá ba lopọ̀ tí wọ́n sí pa á ní ìlú Akure.

Gomina Ipinlẹ Ondo, Oluwarotimi Akeredolu ti pasẹ fun ile-isẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Ondo latiri wi pe wọn wa awọn ẹni to ba ọmbinrin ogun ọdun ni ipinlẹ Ondo.

Ọmọbinrin ti orukọ rẹ n jẹ Motunrayọ Seun Ajila ni o setan lati Ile-Iwe Giga Adeyemi College of Education, Ondo ti awọn kan si fi ipa ba lopọ ni adugbo Sunday Bus Stop, Akure.

Ninu atẹjade ti Gomina Akeredolu fi lede gba ọwọ Akowe Eto Iroyin rẹ, Arakunrin Segun Ajiboye o sọ pe gbogbo agbeegbe to wa ni ipinlẹ Ondo ni awọn yoo ri daju wipe awọn se idabobo to peye fun.

Akeredolu to kẹdun pẹlu ẹbi ati ara ọmọbinrin to doloogbe naa ni oun yoo ri daju wi pe awọn to sekupa ọmọbinrin naa ko lọ lai fi oju wina ofin.

Gomina Ipinlẹ Ondo naa wa parọwa si awọn ọdọ lati ri wi pe wọn se isẹ takuntakun lati jẹ eniyan nla lai gba ọna ẹburu, ki ọjọ iwaju wọn le dara.