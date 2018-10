Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Iwe iroyin nipa ọrọ aje iyẹn Forbes Magazine ni biliọnu dola kan le diẹ ni ọrọ Mohammed

Ọdọmọkunrin tó lówó jùlọ ní Afrika ti di awati ni olu ilu orileede Tanzania, Dar es Salaam. nigba ti awọn aijinigbe ji gbe.

Awọn ọlọpaa to kede ijinigbe naa ni Mohammed Dewji n lọ fún ifaralokun to ma n se laarọ ní àwọn ajinigbe ṣadede gbé sálọ.

Wọn ni ọwọ ti tẹ eeyan mẹta kan ti wọn si ni meji ninu wọn kii ṣe ọmọ orileede Tanzania.

Pato idi ti wọn fi ji ọgbẹni Dewji gbe ko ti jẹyọ.

Ta ni Mohammed Dewji?

Iwe iroyin nipa ọrọ aje, iyẹn Forbes Magazine so pe biliọnu dola kan le diẹ ni ọrọ Mohammed ti o si jẹ wi pe oun nikan lo ni owo to to bẹ ni Tanzania.

Ninu iwadi kan to jadi ni ọdun 20117, wọn ni ọgbẹni Dewji ni ọdọmọkunrin tó lówó jùlọ ní Afrika.

Ogbẹni Dewji si tun jẹ alatilẹyin fun ọkan lara awọn ilumọka ẹgbẹ agbabọọlu ni Tanzania ti orukọ rẹ njẹ Simba

Iwe iroyin Forbes so pe ni ọdun 2016, o fi idaji owo rẹ se itọrẹ.

Inagijẹ ti ọpọ eeyan mọ si ni Mo.

Ile iṣẹ rẹ METL pẹka ni orileede Afrika mẹfa ti wọn si n ṣe aṣọ,ounjẹ ati ororo.

Ṣe ijinigbe wọ pọ ni Dar es Salaam

Lati ọwọ Athuman Mtulya,Akoroyin BBC Africa, Dar es Salaam

Lati inu ede larubawa ni wọn ti ya orukọ ilu Dar es Salaam ti o tunmọ si ''Agọ Alafia'' city's name comes from Arabic, and literally means Abode of Peace.

Ti a ba se akawe laarin ilu bi Eko tabi Johannesburg ti wọn jẹ olu ilu Nigeria ati South Africa,ko fẹ si wahala pupọni Dar es Salaam.

Lootọ awọn ikọlu kọọkan ti waye ti ijinigbe awọn oloselu kan si waye laipe yi,eyi ni igba akọkọ ti wọn yoo ji onisowo gbe ni Tanzania paapa julọeleyi ti o lorukọ bi ọgbẹni Dewji.

Ko si ifoya fun awọn onisowo ti ọpọ ninu wọ́n a si ma rin lalai ni ẹsọ.

Fun idi ẹyi, ijinigbe ọgbẹni Dewji jẹ oun iyalẹnu.