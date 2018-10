Image copyright @BashirAhmaad

Ileeṣẹ Aarẹ Naijiria ti fofin de awọn aadọta awọn ọmọ Naijiria to jẹ eekan ilu, lati mase rinrinajo lọ si ilẹ okeere.

Bo tilẹ jẹ wi pe wọn ko gbe orukọ awọn aadọta eniyan naa sita, sibẹ, agbẹnusọ fun aarẹ, Garba Shehu to fi ikede naa sita sọ pe, awọn ti ọrọ̀ kan jẹ awọn eeyan to ni dukia ti owo rẹ to aadọta miliọnu Naira, ti wọn si ti fi ẹsun iwa ibajẹ kan wọn.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ọrẹ Falọmọ: Buhari yóò rí ìbò Yorùbá gbà ju Atiku, Ọbasanjọ lọ

Shehu salaye pe, aṣẹ ti aarẹ Buhari pa ọhun jẹ ọkan lara ọna lati ri daju pe, ofin ti wọn n pe ni 'Executive Order Number 6' fidimulẹ, eyi ti ko faaye gba ẹnikẹni ti o ba ni iru dukia bẹẹ, ti ijọba si n wadi rẹ fun ẹsun iwa ibajẹ, lati raaye fi orilẹ-ede Naijiria silẹ, titi ti wọn yoo fi gbe igbesẹ to tọ lori ọrọ wọn.

Bakan naa ni shehu sọ pe, 'ijọba n sọ bi awọn ti ọrọ ọhun kan ṣe n nawo lati le ri daju pe wọn ko ta iru dukia bẹẹ, tabi dọwọ bo iṣẹ iwadi loju.

Image copyright BayoOmoboriowo

Ati pe, aarẹ Muhammadu Buhari ti paṣẹ fun Agbẹjọro agba to tun jẹ minisita fun eto idajọ̀ ni Naijiria, lati ri daju pe ofin naa ṣe iṣẹ rẹ.

O si rọ gbogbo ọmọ Naijiria rere pe, ki wọn fi ọwọ sowọpọ pẹlu eto iṣakoso aarẹ Buhari ninu igbogun ti iwa ibajẹ ni ibamu pẹlu ofin ọdun 1999.