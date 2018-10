Image copyright BBC/Boko Haram Àkọlé àwòrán Awọn Adunkoko mọni Boko Haram sefilọlẹ idunkuku laja wọn lọdun 2009

Ijọba apapọ Naijiria ti fi ibanujẹ ọkan rẹ̀ han lori bi ikọ̀ agbesunmọmi Boko Haram se pa ọ̀kan lara awọn oṣiṣẹ àjọ alaanu Red Cross, ni orilẹ-ede yii.

Ọjọ Aje ni awọn ọmọ ikọ naa sẹkupa ọdọmọbinrin naa, Hauwa Leman, lẹyin ọpọlọpọ ojọ ti wọn ti mu u si ahamọ wọn.

Hauwa jẹ́ ọ̀kan lara awọn oṣiṣẹ àjọ ICRC, to n pese iranlọwọ fun awọn to ti lugbadi ikọlu ikọ Boko Haram.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Hauwa ati awọn akẹgbẹ́ rẹ, Saifura to jẹ agbẹ̀bí, to fi mọ Alice, ti oun jẹ oṣiṣẹ nọọsi ni awọn alakatakiti ẹsin ọhun ji gbe, lẹyin ti wọn ṣe ikọlu si ibudo ológun kan to wa ni Rann, ni ipinlẹ Borno.

Ninu oṣu Kẹsan an ni wọn ṣekupa Saifura Ahmed ni tiẹ, ti wọn si dunkooko pe, awọn yoo tun pa ẹlomii ti ijọba ko ba fi ṣe ohun ti awọn n fẹ fun awọn.

Image copyright @Twitter/ICRC Àkọlé àwòrán Wọn ṣekupa Saifura Ahmed ni tiẹ, ti wọn si dunkooko pe awọn yoo tun pa ẹlomii ti ijba ko ba fi ṣe ohun ti awọn n fẹ fun awọn.

Ṣaaju ni ajọ alagbelebu pupa ti wọn n ṣiṣẹ fun, ICRC, rawọ ẹbẹ pe, ki wọn da ẹmi wọn si latari bi gbedeke ti ikọ Boko Haram fun ijba ṣe ku diẹ ko pari.

Ninu atẹjade kan to fi sita ni ilu London, Minisita fun eto iroyin ati aṣa, Lai Mohammed, ṣapejuwe iṣekupani ọhun gẹgẹ bi aibikita fun ẹmi ọmọnikeji, ati aini ibẹru Ọlọrun, nitori ko si ohunkohun to sọ gbigba ẹmi ẹlomii di ohun to tọ.

Lai Muhammed to ba mọlẹbi oloogbe kẹ́dùn sọ pe, ''o ṣe ni laanu pe wọn paapa gba ẹmi ọdọmọbinrin naa lai fi ti gbogbo ariwo, ikede, ẹ̀bẹ̀, ati iduna-dura ti ijọba ṣe pe ki wọn tu u silẹ.''

Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Ìgbà àkọ́kọ́ kọ́ nìyíì ti Boko Haram yóò ṣekú pa òṣìṣẹ́ tó n pèsè ìrànlọ́wọ́

Lai sọ pe ''lootọ ni iku ọmọbinrin naa dun ijọba, ṣugbọn wọn ko ni jẹ ki eyi mu irẹwẹsi ba wọn lati dẹ́kun iduna-dura fun idande awọn obinrin tó kù sí ahamọ.''

O wa a dupẹ lọwọ ''gbogbo awọn ọ̀rẹ́ orilẹ-ede Naijiria, to fi mọ awọn olórí ẹ̀sìn, to n ṣiṣẹ pẹlu orileẹde naa lati le ri itusilẹ gba fun gbogbo awọn obinrin ti Boko Haram fi si ahamọ rẹ.