'EFCC ti wá dà bíi ara ẹgbẹ́ òṣèlú APC'

Ọ̀gbẹ́ni Lérè Ọ̀layinka tó jẹ́ agbẹnusọ fún gómìnà àná ìpínlẹ̀ Ekiti, Ayodele Fayoṣe ní tórí wọ́n ríi pé Ayo Fayoṣe dúró ti àwọn ènìyàn Nàìjíríà ni wọ́n ṣe ń fìyà jẹ ẹ́.

Ile ẹjọ giga apapọ to wa ni Ikoyi ni ilu Eko ti fun gomina ana nipinlẹ Ekiti, Ayọdele Fayoṣe ni anfani oniduro lori igbẹjọ ẹsun ṣiṣowo ilu baṣubaṣu ati gbigba owo kotọ ti ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ lorilẹede Naijiria, EFCC n fi kan an.

Ọjọru ni ileẹjọ naa kede fun gbigbọ ẹjọ lori ẹbẹ fun gbigba oniduro Ayọdele Fayoṣe, babi si ni yara igbẹjọ kun fun awọn agbẹjọro atawọn ololufẹ gomina ana ni ipinlẹ Ekiti ọhun to bẹẹ gẹẹ ti Onidajọ Olatoregun to n gbọ ẹjọ naa ni lati paṣẹ fun gbogbo awọn eeyan ti ko ba tii ṣe agbẹjọro ti wọn ko si ri aaye joko si lati jade sita.

Awọn ẹsun ti wọn fi kan Fayoṣe ni gbigba oniruuru owo lọna ti ko bofinmu, gbigba owo ẹyin lọwọ awọn ileeṣẹ kan ati fifi owo ilu ra ile kaakiri awọn agbegbe kan lorilẹede Naijiria.