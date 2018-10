Image copyright Bola Ilori Àkọlé àwòrán Iroyin sọ pe alase naa, to jẹ ọmọ orilẹede Togo, ni wọn gba siṣẹ lọjọ isinmi to kọja.

Iroyin to tẹwa lọwọ n sọ pe Lotin ti ilu Ondo, Oloye Ọpẹ Badamọsi ti jade laye.

A gbọ wi pe Oloye naa jade laye lowurọ Ọjọru lasiko ti alase to n dana ounjẹ fun ẹbi rẹ gun un pa nile rẹ to wa ni agbegbe Ikoyi nilu Eko.

Nigba aye rẹ, oun ni Alaga ileesẹ CreditSwitch Technology, to wa nilu Eko.

Iroyin naa sọ pe alase naa, to jẹ ọmọ orilẹede Togo, ni wọn gba siṣẹ lọjọ isinmi to kọja, to si gun ọga rẹ pa lọjọ kẹrin.

Nigba to n fidi iṣẹlẹ naa mulẹ fun BBC, Akọwe agba fun ẹgbẹ Ondo Development Committee, Alufa Damilọla Akinwale, sọ pe awakọ Oloye Bademọsi lo pe ọọfisi ileeṣẹ naa ni owurọ Ọjọru pe ọga oun ti ku. Ati pe alase to ṣẹṣẹ gba sile lo ṣeku paa.

Ẹwẹ, o sọ pe iroyin to tẹ oun (Akinwale) lọwọ ni pe Bademọsi pe ileeṣẹ to ba a wa alase naa niluu Ondo, ni nkan bi agogo mẹjọ kọja ni owurọ ọjọ to pa a , wi pe arakunrin naa ti wọn pe orukọ rẹ ni Sunday, n gba ilẹkun yaara oun gbugbuugbu.

Ipe wa si alukoro ileeṣẹ ọlọpa nipinlẹ Eko, Chike Oti, lati fidi iṣẹẹ naa mulẹ, ko ti i so eso rere, pẹlu bi o ṣe ṣeleri lati kan si akọroyin wa to pe e.

Sugbọn a gbọ pe oṣiṣẹ alaabo to n sọ ile naa, to jẹ pe ọjọ kan naa l'oun ati alase ọhun jọ bẹrẹ iṣẹ lọjọ kan naa, ti wa lagọ ọlọpa lori ọrọ naa.

Bakan naa la gbọ pe wọn ko mọ ile tabi ọna alase ọhun to ti salọ bayii.