O jẹ ohun ti ko wọpọ ki ọmọ tako baba tabi iya rẹ nilẹ Yoruba, nitori pe aṣa ati iṣe Yoruba gbagbọ pe obi ẹni jẹ ọlọrun kekere fun ni, ati pe ọmọ to ba gboju soke wo awọn obi rẹ n tapa si ọrun ara rẹ ni.

Sugbọn ninu idile aarẹ tẹlẹ fun Naijiria, Olusẹgun Ọbasanjọ, kiiṣe ẹẹkan tabi ẹẹmeji ni awọn ọmọ rẹ ti tako o tabi gbena woju rẹ ni gbangba.

Gbenga Ọbasanjọ fi ẹsun kan an pe o n ba iyawo oun lopọ

Igba akọkọ ni ti ọkan lara awọn ọmọ Ọbasanjọ gbena woju rẹ ni gbangba ni ọdun 2008.

Ọkan lara awọn ọmọ rẹ ọkunrin, Olugbenga Ọbasanjọ fi ẹsun kan baba rẹ ni gbangba pe o n ni ibalopọ pẹlu iyawo oun.

Gbenga fi ẹsun kan iyawo rẹ, Mojisola Olayemisi Amope, to jẹ ọmọ gbajugbaja oloselu, Ọtunba Alex Ọnabanjọ, pe oun ni ibalopọ pẹlu Ọbasanjọ lati le ri iṣẹ agbaṣe gba lọwọ ijọba.

Ati pe baba oun san 'owo iṣẹ agbere'' fun iyawo oun nipa gbigbe ọpọlọpọ iṣẹ akanṣe fun ileeṣẹ rẹ, Bowen and Brown, nileeṣẹ to n mojuto ipese epo rọbi ni Naijiria, NNPC.

Nile ẹjọ nibi ti Gbenga ati iyawo rẹ ti fẹ tu ara wọn ka lo ti fi ẹsun naa kan baba rẹ gẹgẹ bi ẹri l'ọdun 2008.

Dokita Iyabọ Ọbasanjọ lo kọkọ gbena woju rẹ

Igba keji ni ti akọbi rẹ, Iyabọ Ọbasanjọ to ti figba kan jẹ kọmisana fun eto ilere ni ipinlẹ Ogun.

Iyabọ kọ lẹta gbọọrọ kan to pe ni 'Lẹta gbangba si baba mi.''

Ninu lẹta ọhun to kọ, to si di kika ninu awọn iwe iroyin jakejado Naijiria, Iyabọ fi ẹsun wiwu iwa atobi ma ṣe e bawi, ti ki i gbọ imọran ẹlomii lori ohunkohun to ba fẹ ẹ ṣe.

Lẹta rẹ naa waye lẹyin ti Oloye Ọbasanjọ kọ lẹta kan si aarẹ tẹlẹ ni Naijiria, Goodluck Jonathan, lati bu ẹnu ẹtẹ lu iṣakoso rẹ.

Iyabọ sapejuwe baba rẹ ninu lẹta naa to kọ l'ọjọ kẹrindinlogun, oṣu Kejila, ọdun 2013, sọ pe opurọ, ọlọgbọn ẹwẹ, ati alagabangebe, to fẹ wa ni iṣakoso titi lai.

Ati pe kii ṣe baba daada, nitori awọn ko jẹ anfaani rẹ gẹgẹ bi baba.

Lẹta Iyabọ ọhun fa awuyewuye ni asiko naa, ti ọpọlọpọ si n sọ pe 'lẹta ti iyabọ kọ ṣeeṣe ko jẹ apejuwe itẹlẹ idi ẹni, kii ri ni ti.''

Juwọn Ọbasanjọ ṣatilẹyin fun Aarẹ Buhari ti baba rẹ tako

Eyi to tun n waye laipẹ yii ni ọmọ rẹ ọkunrin mi i, Juwọn Ọbasanjọ, to n ṣatilẹyin fun Aarẹ Muhammadu Buhari lati dije fun saa keji.

Koda o ṣabẹwo si Aarẹ Buhari nile aarẹ to wa niluu Abuja lọjọ kinni, oṣu Kọkanla, ọdun 2018, lati jẹjẹ atilẹyin rẹ.

Saaju ni baba rẹ, Ọbasanjọ, ti bu ẹnu ẹtẹ lu iṣakoso Buhari, to si gba a nimọran lati ma dije fun ipo fun igba keji.

Bakan naa ni Ọbasanjọ bu ọwọ lu oludije fun ipo aarẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP, Atiku Abubakar.