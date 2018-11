D.O Fagunwa: Ó kó ipa sí àgbéga Yorùbá àmọ́ dúkìá rẹ̀ kò tó nkàn

BBC Yoruba sabẹwo si ile ati yara ti gbaju-gbaja onkọwe ni, D.O fagunwa lo nigba aye rẹ, iyalẹnu lo jẹ pe lẹyin ọdun 55 to ti papoda, ijọba tabi ẹlẹgbẹjẹgbẹ kankan ko satunse ile ati dukia to fisilẹ.