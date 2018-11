Image copyright APC Ondo Àkọlé àwòrán Ẹsun ti wọn fi kan awọn mejeeji ti wọn yọ nipo naa ni iwa ibajẹ lẹnu iṣẹ

Wọn ti yọ olori ile aṣofin ipinlẹ Ondo, Bamidele Oloyelogun ati igbakeji rẹ, Iroju Ogundeji kuro nipo.

Iroyin to tẹ BBC news Yoruba lọwọ ṣalaye pe nibi ijoko ile naa to waye ni ọjọ ẹti lawọn aṣofin mejidinlogun to wa nile aṣofin naa.

Iroyin ọhun tun fi kun un pe idarudapọ waye ninu gbọngan ile aṣofin ọhun lasiko ti igbesẹ ati yọ olori ile naa ati igbakeji rẹ fẹ waye.

Ni bayii, wọn ti yan Ọlamide George lati ẹkun idibo ti ariwa Akurẹ North gẹgẹ bii olori ile aṣofin naa nigba ti Abimbọla Fajolu lati ẹkun idibo Oluji / Okeigbo si ipo igba keji.

Ẹsun ti wọn fi kan awọn mejeeji ti wọn yọ nipo naa ni iwa ibajẹ lẹnu iṣẹ.

Alaga igbimọ ile lori eto iroyin, aṣofin Fatai olotu ṣalaye fun awọn oniroyin lẹyin ijoko ile pe ẹsun ṣise owo baṣubaṣu, aikun oju iwsn lẹnu iṣẹ ati ẹsun miran ni wọn tun fi kan Bamidele Oloyelogun ati igbakeji rẹ, Iroju Ogundeji ki wọn to yọọ.

