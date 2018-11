Image copyright DJCUPPY Àkọlé àwòrán Orin naa ti pin awọn olufẹ DJ Cuppy si oniruuru ero ati esi lori boya orin naa dun tabi ko dun

Gbajugbaja olorin ni DJ Cuppy.

Yatọ si pe o jẹ ọmọ baba olowo, Fẹmi Ọtẹdọla, Florence Ifẹoluwa Ọtẹdọla, ti ọpọ mọ si DJ Cuppy ti lami-laaka lagba ariya lorilẹede Naijiria, ilẹ Afirika ati kaakiri agbaye.

Iṣẹ aforindanilaraya nibi ariya ti oyinbo n pe ni Disc Jockey (DJ) ni DJ cuppy yan laayo lẹyin to kẹkọ gboye imọ ijinlẹ Akọkọ ni ọdun 2014.

Amọṣa kii ṣe tori eyi ni ẹnu ṣe n kun DJ Cuppy bayii, bikoṣe nitori awo orin tuntun to gbe jade ni ọjọ ẹti, eyi to pe akọle rẹ ni, Charged UP.

Ọrọ ti awọn eeyan n sọ nipa rẹ kọja ohun ti gbajugbaju aforindanilaraya nibi ariya naa n reti nitori pupọ awọn eeyan ni wọn ti tabuku orin naa.

Amọṣa, awọn kan pẹlu luu l'ọgọ ẹnu fun iṣẹ ọpọlọ naa.