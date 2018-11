Ilumọọka osere tiata, Ọmọọba Jide Kosọkọ, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ ni, kii se owo ori ti ijọba n gba lori awọn osere lo yẹ ko jẹ ijọba logun nikan, bikose igbaye-gbadun awọn pẹlu.

O ni, o yẹ ki ijọba gba awọn lọwọ pasan awọn eeyan to n se ayederu isẹ awọn, tori ti ijiya to gbopọn ba wa fun wọn, ijọba gan yoo tubọ ri owo to pọ si lẹka isẹ tiata.

Jide Kosọkọ tun n fẹ ki ijọba gbe isẹ tiata larugẹ, nipa kikọ abule ere sise, taa mọ si Film Village fun wọn, to fi mọ sise iranlọwọ fun awọn alagbata ati awọn olokooowo to n ta fiimu wọn sita.

O tun rawọ ẹbẹ sijọba lati gbe owo kalẹ fawọn osere tiata, ki wọn lee ba awọn akẹẹgbẹ wọn lagbaye pe, tawujọ agbaye yoo si maa gbe osuba fun awọn osere ni Naijiria pẹlu.