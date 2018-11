BBC Yoruba bọ si igboro lati mọ bawọn ọmọ Kaarọ oojire se gbọ ede Yoruba si, ta si ni ki wọn fi ami si ori ọrọ yii - Onigbajamọ.

Orisirisi ami ọrọ to panilẹrin, to danilaraya, to si tun kọ ni lẹkọ la gbọ, lasiko tawọn eeyan yii n fi ami sori Onigbajamọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

To ba jẹ ojulowo ọmọ Yoruba ni ẹyin naa, to si da yin loju pe ẹ gbọ ede Yoruba daada, tẹ si lee fi yangan nibikibi, o ya, ẹ fi ami sori Onigbajamọ