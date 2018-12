Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ọrọ lori aarun Hiv

Koko HIV wa lara awọn arun to jẹ ipenija nla lagbaye ninu eto ilera lẹyin ti o ti gbẹmi eeyan bii marundinlogoji.

Ajọ to to n ri si eto ilera lagbaye(WHO) ṣalaye pe eeyan miliọnu kan to ni aarun HIV lo padanu ẹmi wọn lọdun to lọ lasan.

Iwadi fihan pe eeyan miliọnu mẹtadinlogoji lo larun HIV lagbaye ti ida aadọrin ninu ọgọrun si wa lati ilẹ Afirika- bẹẹ eeyan to din diẹ ni miliọnu meji ṣẹṣẹ lugbadi aarun ọhun ni ọdun 2017 nikan.

Ẹni to ba ni kokoro HIV nikan lo le ni aarun AIDS.

Ọpọ nnkan lawọn eeyan ti n sọ nipa aarun AIDS lati igba ti o ti kọkọ jade ni bi ogoji ọdun o din dẹ ṣẹyin.

Ṣugbọn ko si otitọ ninu ọpọlọpọ ọrọ naa.

Irọ: Mi o le ni kokoro HIV ti mo ba n bawọn to ni kokoro HIV gbe

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ninu ẹjẹ ni aarun HIV wa

Ero yii ti ṣe okunfa ki ọpọ eeyan maa ba awọn ti wọn ni kokoro HIV ṣe papọ fun ọjọ pipẹ.

Lẹyin inalilọyẹ ati ipolongo lori aarun HIV AIDS, ida ogun ninu ida ọgọrun awọn eeyan Ilẹ Gẹẹsi si gbagbọ pe eeyan le lugbadi aarun naa nipa fifi ara kan ara tabi ninu itọ.

Ṣugbọn eeyan ko le karun HIV AIDS nipa fifi ara kan ara, tabi omi oju, oogun, itọ tabi itọ.

O ko le ko aarun HIV AIDS nipa:

Mimi afẹfẹ sinu

Didi mọ ara ẹni, fifẹnu ko ara ẹni lẹnu, tabi nipa biba ọwọ

Fifi abọ kan naa jẹun

Pipọn omi nibi kan naa

Lilo nkan pọ

Lilo ohun elo kan naa papọ

Fifi ọwọ kan ijoko ile iyagbẹ tabi ọwọ ilẹkun

Image copyright PA Àkọlé àwòrán Oloogbe ọmọbabinrin Diana pẹlu ẹni to ni aarun HIV

Kokoro HIV maa n ran nigba ti omi ara ẹnikan ba dapọ mọ ti tẹni to ba ni aarun naa, fun apẹrẹ, ẹjẹ, atọ, omi oju ara obinrin ati omi ọyan.

Irọ: Oogun ibilẹ le wo aarun HIV san

Irọ funfun balau ni. Oogun ibilẹ, iwẹ lẹyin ibalopọ tabi ibalopọ misconception ko le wo aarun HIV AIDS.

Wiwẹ pẹlu ọmọbinrin tii ko mọ ọkunrin to le wo aarun HIV AIDS san.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Itọ ko le fa aarun HIV

Irọ nla ni pe o le tara ẹfọn ni aarun HIV

Irọ ni pe o le ko aarun HIV lati ibasun ẹnu.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Rọba idaabobo wulo fun idena aarun HIV

Wiwọ rọba idaabobo(condom) ko sọ pe ki eeyan maa lugbadi aarun HIV.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Aarun HIV

Irọ nla ni pe awọn to ba larun HIV maa n ku ni kekere

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ọmọ ikoko

Alaboyun to ba ni aarun HIV, ọmọ rẹ le maa ni aarun ọhun