Image copyright APc Àkọlé àwòrán Èyí ni ara àwọn ìgbésẹ̀ tí ó ń ṣàfihàn èdèaìyedè nínú agbo ẹgbẹ́ òṣèlù APC ní ìpínlẹ̀ Ògùn.

Ó kéré tán ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n nínu ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC) ló ti kúrò lọ sí ẹgbẹ́ òṣèlú Allied Peoples Movement APM

Jíjá ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn òṣẹ̀ kan tí eni àmì òróró Gominà Ibikunle Amosun fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ogun lọ sí inú ẹgbẹ́ APM.

Agbẹnusọ fún àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asofin Lamidi Olatunji pé àwọnti fi ìmọ sọkan láti lọ mú èróngbà wọn ṣẹ ní nínú ẹgbk òṣèlú APM.

Olatunji added that: "We also wish to acknowledge the fatherly role of President Muhammadu Buhari in seeking to sustain the tenets of democracy, fairness and equity in the resolution of the crisis in Ogun APC.

Olatunji fí kún-un pé '' a ṣe àkíyèsí akitikyan àtí ipò bàbá ti ààrẹ Muhammadu Buhari láti ríi dájú pé ìṣèjọba awà-arawa tún gbilẹ̀ sí, àìfárí apákan dá apákan si àti ìwà aparò kàn o ga jú ìkan lọ ti ó fi kọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́".

"Ó ṣe ni láànú pé gbogbo akitikyan ààrẹ ní àwọn kan yí dànù tí wọn sì kọ̀ jálẹ̀ láti gba ẹkùn ìwọ̀-òòrún- guusu pada sí àyé ìmunísìn ní bi tí àwọn àìkúkú joyè ó sàn ju ẹnu mi ò kálùú.

Kọmísọnà fún ìgbóhùn sáfẹ́fẹ́ Dayo Adeneyhe àti Modupe Mujota kọmisọnà fún ètò ẹkọ wà lárá àwọn tó kọ́wọ̀ọ̀ rí lọsí inú ẹgbẹ́ APM