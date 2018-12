Àkọlé àwòrán Ayẹyẹ ikẹyin fun Baba Sala

Awọn ebi, ara, ọrẹ ati ojulumọ lo korajọpọ nilu Ileṣa lati ṣe ẹyẹ ikẹhin fun alagba Moses Ọlaiya Adejumọ ti ọpọlọpọ awọn eeyan mọ si Baba Sala.

Ọjọ keje ọṣu kẹẹwa ọdun 2018 ni Baba Sala jade laye lẹni ọdunmọkanlelọgọrin.

Isin idagbere ikẹhin n lọ lọwọ nile ijọsin ti Baba Sala ti jẹ oluṣọ aguntan, 'The Sacred Cherubim & Seraphim Church of Nigeria and Overseas Inc.' to wa nilu Ileṣa.

Lẹhin isin idagbere ni wọn yoo gbe baba Salah wọ kaa ilẹ lọni ilẹ rẹ to n bẹ ni agbegbe Abiọla Avenue nilu Ileṣa.