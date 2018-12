Tẹ̀gbọ́n-tàbúrò gé orí ọmọ aládùúgbò torí ₦200,000 owó ìkómọ

Ọjọ buruku, esu gbomi mu ni ọjọ kẹtadinlọgbọn osu Kọkanla ọdun 2018, ladugbo Ọbakunle Drive, Sapati, Ibẹju-Lekki nilu Eko, nigba tọwọ ọlọpaa tẹ ọmọ iya meji ti wọn bẹ ori ọmọ aladugbo wọn.

Kayọde Makinde, tii se baba ọmọ ti wọn bẹ lori naa, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ pẹlu omije loju ni, oun ran ọmọ oun lati lọ gba owo wa lẹnu ẹrọ ATM, lo ba di awati.

Aago mọkanla alẹ tawọn ọlọpaa safihan ori ọmọ naa, ti wọn ti ge, lo to mọ pe ina jo oun, to si mu wa de ile akọpati ti wọn ti ge ori ọmọ rẹ.

O fi kun pe ọkan ninu awọn ọmọ iya meji naa bimọ, to si n wa owo ikomọ tii se ẹgbẹrun lọna igba naira, ni eeyan kan to n wa ori eeyan ba bẹẹ nis pe to ba lee gbe ori wa, yoo gba owo naa.

Iya Joseph, naa salaye pe, gbogbo igba ni oun maa n la ala ri ọmọ to ti ku naa, to n rin kiri plu ẹkun kikoro