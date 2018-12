Ọsinbajo sádédé wọlé bá ìdílé mẹ́ta lálejò l‘Eko

Idunnu subu lu ayọ fawọn eeyan adugbo Sogunro, lagbegbe Ọgba, ni Ikẹja nilu Eko, lọjọ Satide, nigba ti Igbakeji aarẹ, Ọjọgbọn Yẹmi Ọsinbajo, sadede wọle tọ odidi idile mẹta, bii alejo airotẹlẹ.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Ayinde Ologundudu, to wa lara idile to gbalejo Ọsinbajo ni, oun ko gba ohunkohun lọwọ igbakeji aarẹ, amọ oun sọ fun pe ko se ohun to ba tọ fun gbogbo oludibo lapapọ.

Ologundudu ni, ọpọ ọdọ ni ko ri isẹ oojọ se, ti oun si rọ Ọsinbajo lati wọna bi ijọba yoo se pese isẹ fun wọn.

Ọmọ rẹ, Sunny Ologundudu naa fikun pe, o ya oun lẹnu pe iru eeyan bii Ọsinbajo si wa, ti ko maa lọ sọdọ awọn eeyan to ri ja jẹ lasan.