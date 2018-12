Image copyright Alamy Àkọlé àwòrán Ajọ iwadi ijinlẹ African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) fun awọn ọmọwe naa ni owo iranwa iwaadi

Awọn olukọ fasiti mẹta lorilẹede Naijiria ni wọn ti gba owo iranwọ bayii fun iwaadi imọ ijinlẹ lori ayipada ayika ati ojuọjọ.

Ajọ iwadi ijinlẹ African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) fun awọn olukọ fasiti naa, Ọmọwe Daniel Akinyele, Ọmọwe Ayanṣina Ayanlade ati Ọmọwe Adanna Henri-Ukoha ni owo iranwọ naa pẹlu awọn Ọmọwe miran jakejado ilẹ Afirika bii Ọmọwe Lindani Ncube lati South Africa, Ọmọwe Timothy Dube lati Zimbabwe pẹlu Ọmọwe Muhire Innocent lati Rwanda.

Lẹyin ayẹwo to jina to si gbona girigiri ni wọn yan awọn mẹfa yii eyi ti ọpọ sọ pe o ṣafihan pe kii ṣe ninu iwa ibajẹ nikan ni awọn ọmọ orilẹede Naijiria ti n tayọ bikoṣe ninu awọn ohun amuyangan pẹlu.

Kii kuku ṣe awọn mẹta yii nikan ni ọmọ Naijiria ti o n da bi ẹdun, rọ bi owe lawujọ agbaye, ọpọ lo n tayọ lawọn ẹka bii imọ ẹrọ ati sayẹnsi, irinajo afẹ, karakata ati idokoowo lai yọ idaleeṣẹ silẹ ati bẹẹbẹẹ lọ sẹyin.

Akinwumi Adeshina

Owo iranwọ iwaadi ijinlẹ ti wọn gba naa yoo tubọ mu idagbasoke ba imọ nipa ayipada oju ọjọ ati iṣesi ayika

Akinwumi ni aarẹ banki idagbasaoke Afirika, African Development Bank, ADB bayii. O de ipo yii pẹlu iṣẹ takuntakun ti o gbe ṣe lasiko ti o fi wa nipo akoso lorilẹede Naijiria. Fasiti Ile Ifẹ ti o ti di fasiti Ọbafẹmi Awolọwọ , OAU bayii ni o ti kẹkọ jade. Ipo minisita fun eto ọgbin labẹ iṣejọba aarẹ Goodluck Jonathan ni o wa ti wọn fi dibo yan an fun ipo aarẹ banki afirika naa.

Arunma Oteh.

Ko si ẹka iṣẹ ati iṣe ti ọmọ Naijiria ko tii maa moke tabi ko ipa ribiribi lagbaye

Arunma Oteh ni igbakeji aarẹ banki agbaye, World Bank. Oun si tun ni akapo banki naa bayii. Orukọ rẹ wa ninu iwe itan gẹgẹ bii ẹni ti o ṣe afọmọ ọja idokoowo lorilẹede Naijiria lasiko ti o fi jẹ oludari agba fun ajọ ọja idokoowo lorilẹede Naijiria, SEC. Fasiti orilẹede Naijiria, to wa ni ilu Nsukka ni o ti kẹkọ jade. Oun naa pẹlu ṣiṣẹ diẹ pẹlu Banki idagbasoke ilẹ Afirika atawọn ajọ miran lagbaye ki wọn to yan an gẹgẹ bii oludari agba ajọ ọja idokoowo lorilẹede Naijiria ni asiko iṣejọba Aarẹ Umaru Musa Yaradua.

Mohammed Barkindo:

[Awọn ìròyìn ìwà ìbàjẹ́ ni ó ń s'aba máa jáde nípa àwọn ọmọ Nàìjíríà káàkiri àgbáyé

Laipẹ yii ni wọn yan an gẹgẹ bii akọwe ẹgbe ajọ awọn orilẹede to n wa epo rọbi lagbaye, OPEC yatọ si iriri rẹ lẹka epo rọbi, o ni iriri pupọ pẹlu ni ẹka ifowopamọ ati awọn ileeṣẹ idokoowo agbaye. Ni ọdun 2009 ni wọn yan an gẹgẹ bii Ọga agba ajọ epo rọbi lorilẹede Naijiria, NNPC ki aarẹ Goodluck Jonathan to yọ ọ nipo lọdun 2010 ti o si pada si ajọ OPEC.

John Boyega:

Ọ̀pọ̀ ló ṣì ń dá bí ẹdun rọ̀ bí òwè nínú iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò.

John jẹ ara awọn elere itage ti irawọ rẹ ṣẹṣẹ n yọ ni agbo ere fidio agbelewo ni orilẹede Amẹrika. Orilẹede Gẹẹsi ni o gbe nibẹ ni o si ti bẹrẹ ere itage ṣiṣe ni ileewe lati nnkan bi ọdun mẹjọ. Ki o to lu aluyọ pẹlu ipa ti o ko ninu ere gbajugbaja ni the Star Wars. O kopa ninu fidio agbelewo ti wọn ṣe ninu iwe ilumọọka Half of a Yellow Sun ti gbajugba akọwe nni Ngozi Adichie kọ. Ọrẹ lo si jẹ Damilọla Taylor, ọmọ Naijiria ti awọn eeyan kan yinbọn pa ni ilẹ Gẹẹsi ni ọdun 2000.

Hakeem Kae-Kazim

ẹẸka bii imọ ẹrọ ati sayẹnsi, irinajo afẹ, karakata ati idokoowo lai yọ idaleeṣẹ silẹ ati bẹẹbẹẹ lọ ni awọn ọmọ Naijiria ti n tan bi oorun

Ilu Eko ni Hakeem gbe ni igba ewe rẹ ki o to lọ si ilu London fun ẹkọ nileewe ere itage Briston Old Vic Theater Shool. Lẹyin eyi lo si kopa ni awọn fidio agbelewo to gbajumọ lagbaye bii Hotel Rwanda, Pirates of the Carribean: At World's End ati X-Men Origins: Wolverine pẹlu 24 hours.

Oluyinka Olutoye

Image copyright Texas Children's Hospital

Dokita iṣegun ti o ṣe ohun ti ẹni kan ko ṣe ri ni Dokita Oluyinka Olutoye. Ohun ni dokita ti o ṣe iṣẹ abẹ fun oyun inu, ti o si tun gbe e pada si inu iya rẹ pada ki wọn to bii.

Bi o tilẹ jẹ pe awọn dokita iṣegun kan ni ki arabinrin naa o ṣẹ oyun naa, Dokita Olutoye atawọn ẹmẹwa rẹ ni ileewosan Texas Children's Hospital ni ko si iṣoro bi obinrin naa ko ba dẹyẹsi ki wọn ṣe iṣẹ abẹ fun un ki wọn gbe oyun inu rẹ jade ki wọn si ṣe iṣẹ abẹ fun oyun naa lati yọ jẹjẹrẹ ti o n daa lamu.

Lẹyin wakati marun, Dokita Olutoye atawọn iks dokita ti o ko sodi pari iṣẹ abẹ naa wọn si da oyun yii pada si inu iya rẹ ki wọn to wa bii ni nnkan bi ọsẹ mejila lẹyin iṣẹ abẹ naa.

Gbogbo agbaye ni okiki iṣẹ abẹ aramnda yii kan de ti wọn si n pe ọmọ ti wọn bi naa ni ọmọ ti wọn bi ni igba meji ọtọọtọ.

Fasiti Ọbafẹmi Awolọwọ ni oluyinka Olutoye ti kọkọ gba oye imọ ijinlẹ akọkọ ninu imọ iṣegun ati iṣẹ abẹ ki o to gba oke ọkun lọ lati lọ gba imọ kun imọ.

Nibayii ohun ni Oludari agba ileewosan awọn ọmọ wẹwẹ ti Texas Children's Hospital lorilẹede Amẹrika.