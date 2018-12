Image copyright Getty Images

To o ba ri ina mọnamọna lo, kii ṣe ẹbi ijọba apapọ ni ọrọ ti awọn ọmọ Naijiria n ba minisita fun nkan amuṣagbara, ile gbigbe ati iṣẹ ode, Babatunde Fashọla, si.

Fashọla ni iroyin sọ pe o sọ ọrọ yii nibi ipade ijiroro kan to waye lori ọrọ ina mọnamọna, Nextier Power Dialogue, lalẹ Ọjọrun, nilu Abuja.

Fashola sọ fun awọn to wa nibi eto naa pe lootọ ni iṣoro wa lẹka nkan amuṣagbara, ṣugbọn o ni ki wọn o ranti pe kiiṣe iṣoro ijọba apapọ ti awọn araalu ko ba ri ina mọnamọna lo, paapa niwọn igba ti wọn ti sọ ẹka naa di ti aladani.

'Gbogbo dukia ileesẹ to wa fun nkan amuṣagbara ti wọn n lo fun amojuto ina mọnamọna ni iṣakoso to kọja ta ki n to de ipo. Nitori eyi, ka ma parọ fun'ra wa, kiiṣe ẹbi ijọba ni ti ẹ ko ba ri ina lo.''

Fashọla ṣalaye pe "ojuṣe kan ṣoṣo ti oun ni ni lati pese awọn ilana ti wsn yoo mu lo ati amojuto, botilẹ jẹ wi pe mi o le ri iṣoro ki n ṣe bi alairi i.''

Babatunde Fashọla sọ pe awọn olokoowo to ra ileeṣẹ ina mọnamọna ni ki awọn eniyan d'oju ibeere tabi ẹdun ọkan wọn lori airi ina lo kọ, kiiṣe oun gẹgẹ bi minisita tabi ijọba apapọ.

Pupọ ninu awọn to n fesi si ohun ti Fashọla sọ loju opo Twitter sọ pe ki Fashọla ranti ọrọ to sọ l'ọ̀dun 2014 pe ''ijọba to ba mọ nkan to n ṣe yoo yanju wahala to n koju ina mọnamọna ni Naijiria laarin oṣu mẹfa pere.''

Aimọ iye igba ni ijọba to wa ni iṣakoso ti sọ ni gbangba pe ipese ina mọnamọna ti dara si ju bi awọn ṣe ba a lọ, ṣugbọn ohun ti awọn araalu n sọ tako eyi.

Bi awọn kan ṣe n pariwo airi ina lo daada, ni awọn miran n polongo pe owo ti awọn ileeṣẹ amunawa n gba lọwọ awọn oniibara pọju boṣeyẹ lọ.