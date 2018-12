Image copyright Getty Images

Eruku sọ lasiko ti awọn oludije fun ipo igbakeji aarẹ maarun pejọ sibi ifọrọwerọ ti ajọ Nigeria Election Debate Group (NEDG) ati Broadcasting Organizations of Nigeria ṣagbatẹru rẹ l'Abuja lọjọ Eti

Awọn oludije to kopa ni:

Yẹmi Osinbajo - All Progressives Congress (APC)

Peter Obi - People's Democratic Party (PDP)

Umma Getso - Youth Progressives Party (YPP)

Alhaji Abdulganiyu Galadima - All Congress Party of Nigeria (ACPN)

Khadijah Abdullahi-Iya - Alliance for New Nigeria (ANN)

Diẹ lara awọn nkan ti wọn sọrọ le lori niyii:

Ti ede aiyede ba waye laarin yin ati aarẹ ti ẹ n ṣe igbakeji fun, ki lẹ o ṣe?

Lori eyi, Ọṣinbajo sọ pe ipo igbakeji aarẹ jẹ olugbaninimọran agba fun aarẹ.

Bakan naa lo jẹ ẹni ti aarẹ le fun ni oriṣiriṣi ojuṣe lati ṣe, ṣugbọn eyi ni i ṣe pẹlu bi aarin wọn ba ṣe ri, ati ifinutan ara ẹni.

Ẹwẹ, Ọṣinbajo sọ pe ipo igbakeji aarẹ gba ọpọlọpọ suuru, nitori pe oriṣiriṣi ilana ni aarẹ yoo gbe jade, iwọ si le ma faramọ wọn.

Lori ibeere yii, aṣoju PDP, Peter Obi sọ pe oun ko ni wahala tabi ikunsinu pẹlu ẹnikẹni ri ninu iṣejọba, nitorina ieu nkan bẹ ko le aye laarin oun ati Atiku Abubakar.

Àkọlé àwòrán Àwọn nkan tó jẹyọ níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò f'áwọn tó fẹ́ di igbákejì àárẹ

Bakan naa lo sọ pe ojuṣe igbakeji aarẹ ni lati mu ajinde ba eto ọrọ aje orilẹede.O gbọdọ le da iṣẹ́ silẹ

Igbákejì ààrẹ orilẹ̀-èdè Nàìjíríà ọjọgbọ́n Yemi Osinbajo tún dẹbi ru ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party lóri ètò ọ̀rọ̀ ajé tó dẹnukọlẹ̀.

Lẹ́yìn ti wọn bií lóri ìdí tí gbogbo ìdóko-òwò Nàìjíríà ò ṣe kọjá ìdá mẹ́rìndínlógun láti ọdún mẹwàá sẹ́yìn yàtọ́ sí bí South Africa àti China ṣe ni ìdàgbàsókè

Osinbajo ní" mo rò pé ohun tó jọ ara wọn láàrin orílẹ̀-èdè méjèèji ti ẹ dárúkọ ni pé wọn ni ohun etò amúlùdùn tó gbópọn. Orílẹ̀-èdè Nàìjírìà ní ọdún mẹ́rìndílogún sẹ́yìn ní pé ìyà ohun amúludùn ti jẹ wa sẹ́yìn.

Njẹ o yẹ lati maa san owo iranwọ lori epo bẹtiro?

Isoro kan to n fa idiwọ fun ẹka dida iṣẹ silẹ ni aisi awọn akanṣe iṣẹ. A nilo akanṣe iṣẹ.

Nkan gboogi to n fa iṣẹ ati oṣi l'orilẹede Naijiria ni iwa ibajẹ gẹ̀gẹ̀ bi ile ifowopamọ̀ agbaye ṣe sọ. Ti a ko ba pa iwa ibajẹ run, a ko ni le ṣe ohunkohun.

Lori ọrọ owo iranwọ epo, Ọṣinbajo sọ pe kiiṣe ohun to buru ni lati san an, sugbọn iwa jibiti laarin awọn alagbata epo lo ba eto naa jẹ.

''Ni kete ti a ba yọ owo ori iranwọ epo, nkan yoo wọn. A gbọdọ faramọ sisan owo iranwọ epo fun igba diẹ, to ba ya, ao dawọ rẹ duro.

Ti a ba fẹ ẹ yọ, a gbọdọ kọkọ bi awọn ọmọ Naijiria pe ''eelo ni wọn le ra epo bẹtiro?''

Lori eyi, oludije fun igbakeji aarẹ fun ẹgbẹ oṣelu PDP, Peter Obi, sọ pe Naijiria gbọdọ fi opin si sisan owo iranwọ epo fun awọn alagbata. Ẹwẹ, Obi sọ wipe gbigbogun ti iwa ibajẹ kiiṣe ara ilana iṣejọba.

Bakan naa ni awọn oludije yoo ku bi Umma Getso ti ẹgbẹ oṣelu Young Progressives Party, eto naa gbọdọ wa sopin nitori a ko gbọdọ tẹsiwaju lati maa san owo fun aikoju oṣuwọn.

Lori boya ki orilẹede Naijiria bu ọwọ lu iwe ajumọṣe fun eto ibudo idokowo kan ṣoṣo fun awọn orilẹede ilẹ Afrika, Continental Free Trade Zone agreement, Ọṣinbajo sọ wipe ojuṣe ijọba to mọ nkan to n ṣe ni ko ṣe agbeyẹwo awọn nkan to yẹ, ki o to buwọlu iru adehun bẹ.

Ohun to sọ yii na lo wọpọ ninu ohun ti awọn oludije to ku sọ. Gbogbo wọn gbagbọ pe iru igbesẹ bẹ n fẹ ikiyesara ati agbeyẹwo anfaani ti yoo ṣe orilẹede Naijria.

Ni tiẹ, aṣoju ẹgbẹ oṣelu outh Progressives Party, YPP, Umma Getso, o sọ pe iru eto naa kiiṣe igbesẹ to yẹ fun Naijiria lati gbe.

