Agbẹ l'ọba, aarẹ Buhari ko fi iṣẹ agbẹ silẹ nitori pe o di aarẹ. Baba re to n gbin ẹfọ ati eso ninu oko rẹ ni Daura, ṣaaju ko to lọ France fun ipade apero 'One Planet' l'ọdun 2017