Image copyright others Àkọlé àwòrán Wizkid ati Tiwa da igboro ru p#elu fidio orin yii

Àwọn olórin Naijiria, Ghana àti Cameroon da bira ninu ọdun 2018.

Ọpọlọpọ ninu orin naa ni o bi èso oriṣiiriṣi lawujọ.

Diẹ lara awọn orin to tà dáadáa ti awọn eeyan ilẹ iwọ oorun adulawọ tẹwọgba ni 2018 niwọnyii; nọmba yi ko nii ṣe lori bi wọn ṣe ta tó:

1) Wizkid - Fever

Wizkid onkọrin ọmọ Naijiria kan lo kọ orin 'Fever' ni eyi to gbajugbaja nigba ti wọn gbe awo naa sita.

Fọnran fidio ẹ to jade ni oṣu kẹwa ọdun yii lo tun sọ orin naa di kariaye nigba ti fidio naa ṣafihan Wizkid ati Tiwa Savage.

Bi wọn ṣe jọ jẹyọpọ ninu fidio naa di ọrọ ijiroro lori ẹrọ ayelujara ni eyi ti awọn eeyan mii ṣi n sọrọ le lori di isinyii.

O le ni miliọnu meji eeya to wo fidio naa laarin ọjọ meji ti wọn gbee si ẹrọ ayelujara You tube.

2) Davido - Assurance

Orin yii di orin ti tọmọde tagba n jo si ni kete to jade.

Onkọrin Naijiria, Davido lo fi orin naa fọn rere Chioma to pe ni assurance ololufẹ oun.

Orin yii gba igboro debi pe awọn ololufẹ n beere ẹbun assurance lọwọ ara wọn bi Davido ṣe fun Chioma ololufẹ ẹ.

Image copyright @Davido Àkọlé àwòrán ọrọ ifẹ lagbara

3) Star Boy to gbé Terri, Spotless, Ceeza Milli ati Wizkid sita - Soco

Awọn Wizkid naa ni wọngbe orin yii jade. O fi ṣe igi kan ko le da igbo ṣe ni nitori oun ati Terri ati Spotless pẹlu Ceeza Milli ni wọn jọ sọ àwo naa di odindin.

Gbogbo eeyan lo kan sáárá si wọn nigba ti fidio ẹ ṣafihan Chris Brown olorin ilẹ Amẹrika to n jo si orin naa.

4) Burna Boy - Ye

Àrà ọ̀tọ̀ inú orin tó jáde Ye ti Burna gbé sita lọ́dún 2018 ní Nàìjíríà. 'Outside'ni awo na ba jade. Kanye West ọmọ ilẹ́ America gbe awo Ye sita ni eyi to ta pupọ lori itunes.

5) Falz - This is Nigeria

Ọmọ Naijiria to n kọrin taka sufe Falz lo fi orin to pé akọle rẹ ni 'This is Nigeria' da igboro ru lọdun yii.

Orin naa ṣafihan awọn nkan to n ṣẹlẹ ni Naijiria lasiko yii ni eyi to fi gbe awon idojukọ awọn kan ni Naijiria sita.

Orin yii bi ige ati adubi laarin awọn eniyan Naijiria ni eyi ti awọn kan gbà si òdì debi pe ajọ to n mojuto ere idanilaraya ti a n gbe sita ni Naijiria, iyẹn, National Broadcasting Commission fi ofin dee.

Lẹyin eyi ni ajọ Islam ti wọn pe ni Muslim Rights Concern ni ko ko awọn awo rẹ kuro lori igbá. Orin yii ṣi n ta ni ori You tube di isinyi.

Image copyright other Àkọlé àwòrán Falz ni ki araye wo Naijiria ti a n gbe loni ninu awo rẹ kan

6) Olamide - Science Student

Orin yii wà lára orin to kọkọ jade ni 2018 ni eyi to da wahala nla silẹ.

Opọlọpọ lo ni orin yii n fọn rere pe ki awọn eeyan maa mu oogun oloro ni eyi to jẹ ki ajọ to n mojuto ere idanilaraya ti a n gbe sita ni Naijiria, iyẹn, National Broadcasting Commission fi ofin dee.

Olamide ni ọtọ ni ọrọ naa ri nitori pe ko sẹni to mọ ede ayan bii ẹni to mu ọpa ẹ dani, pe oun ti oun mu omele dani ni oun mọ nkan ti oun n sọ.

Olamide gbe fidio orin naa sita ni oṣu keji ọdun lẹyin to sọ pe oun n fi orin naa kilọ oogun oloro ni.

7) Davido - Nwa Baby

Orin yii jẹ ọkan lara awọn orin to wọnu ipele nkan ti wọn wá julọ lori google ni Naijiria lọdun 2018. Eyi fihan pe ọpọ ero lo n wa orin yii lori ayelujara.

Won n sọrọ fidio rẹ ti wọn gab pe o dú pupọ ni eyi ti Meji Alabi dari rẹ.

8) Guilty Beatz, Mr Eazi, Patapaa àti Pappy Kojo -Akwaaba

Onkọrin ọmọ ilẹ Ghana, Guilty Beatz lo kọ orin naa. Awọn Banku music lo baa gbe Sample You bo sita ti ọgbẹni Eazi. Akwaaba jẹ orin to mu ẹsẹ ijo tuntun dani ti gbogbo eeyan n jo si ni iwọ oorun ilẹ Afrika.

Orin yii gab ami ẹyẹ meji nibi eto ifami ẹyẹ dani lọla forin to pegede julọ lọdun 2018 nilẹ Adulawọ.

