Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Anambra ti bẹrẹ iwadi ohun to fa ina to jo ni ile igboku pamọ si to wa ni ileewosan gbogboogbo Enugwu-Ukwu, nijọba ibilẹ Njikoka.

Iṣẹlẹ ina naa to waye ni irọlẹ ọjọ Abamẹta ni nkan bi aago mẹfa ku iṣẹju mọkandinlogun, jo awọn oku ti wọn gbe pamọ raurau.

Agbẹnusọ fun ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Anambra, Haruna Mohammed sọ ninu atẹjade kan pe ina ọhun ba mọṣuari naa jẹ pupọ, to si tun jo awọn oku kọja boṣeyẹ.

'Obìnrin tí kó ba fẹ́ òṣìṣẹ́ Mọ́ṣúárì, ìpinu rẹ̀ mẹ́hẹ'

O sọ pe ''ọpẹlọpẹ awọn ọlọpaa to n rin kiri ni agbegbe naa to sare si ibi ti iṣẹlẹ naa ti waye, ki awọn janduku ma ba a lo anfaani naa lati jale.''

A ti ei pe nigba ti agbara awọn pana-pana ati araalu yoo fi ka ina naa, o ti ba nkan jẹ pupọ nitori pe gbogbo oku to wa nibẹ lo ti fẹ ẹ jona tan kọja nkan ti ẹnikẹni le damọ."

Amọ ṣa, Mohammed sọ pe ileeṣẹ ọlọpaa ko ti i le sọ koko nkan to fa iṣẹlẹ ina naa.