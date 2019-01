Nibayii ti eto idibo gbogbo gboo n kanlẹkun gbọn-gbọn ni orilẹede Naijiria, oniruuru aayan ni ileesẹ BBC Yoruba ti n se lati ri daju pe awọn araalu ni anfaani lati yan aarẹ, awọn gomina ati awọn asofin to pegede, fi gbọọrọ jẹka.

Yatọ si pe a n kede awọn iroyin nipa eto idibo to n bọ naa loore-koore, BBC Yoruba tun ti n seto lati se ariyanjiyan fawọn eeyan to n dije lati du ipo gomina ninu eto idibo naa, paapa awọn to wa lẹkun ilẹ Oodua.

Ipinlẹ Kwara ni BBC Yoruba yoo ti side ipade itagbangba naa, nibi ti eto ariyanjiyan naa yoo ti waye laarin awọn oludije marun latinu ẹgbẹ oselu marun tawọn eeyan nifẹ si.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Kwara yóò gbàlejò BBC Yoruba

Inu ọgba fasiti Ilọrin ni eto naa yoo ti waye ni Ọjọbọ, ọjọ kẹwaa, osu Kinni ọdun 2019.

Image copyright Razak Atunwa

Saaju ka to mu awọn oludije latinu ẹgbẹ oselu maraarun naa, ni BBC Yoruba ti kọkọ beere ero awọn araalu ni ipinlẹ kọọkan, nipa awọn ẹgbẹ oselu marun ti wọn gbaju-gbaja julọ ninu gbogbo ẹgbẹ oselu to wa lorilẹede yii, ti wọn n fẹ ki awọn oludije wọn kopa ninu ariyanjiyan naa.

Image copyright @Ayorinde Adedoyin

Awọn ẹgbẹ oselu marun to lewaju ni ẹgbẹ oselu PDP, APC, Accord, labour ati ANRP.

Nitori naa, awọn asoju ẹgbẹ oselu maraarun, ti yoo maa kopa ninu eto ipade ita gbangba naa ni Ọmọọba Ayọrinde Adedoyin, tẹgbẹ oselu Accord, Alhaji Abdulrazak Abdulrahman, tẹgbẹ oselu APC ati Komuredi issa Arẹmu, ti ẹgbẹ oselu Labour.

Image copyright @Abdulrazak Abdulrahman

Awọn yoku ni Asofin Abdulrasak Atunwa, tẹgbẹ oselu PDP, ati Ọmọwe Abdulmunin Yinka Ajia, tẹgb oselu ANRP.

Image copyright @Issa Aremu

BBC Yoruba wa n kesi awọn eeyan ipinlẹ Kwara to ba nifẹ lati peju sibi ipade ita gbangba naa pe, ki wọn lọ fi orukọ wọn silẹ llori ikanni isalẹ yii.

https://bit.ly/2rHOXzO

Image copyright Yinka Ajia

Ẹ ku oju lọna o