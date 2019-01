<

Muhammadu Buhari

Ẹgbẹ oṣelu APC yoo mu gbogbo ilana ẹkọ to wa ninu eto Universal Basic Education Act wa si imusẹ lori eto igbaniwọole to dọgba laarin akọ ati abo ni ile iwe alakọbẹrẹ ati girama, pẹlu ipese eto ẹkọ to lamilaaka: awọn yoo lo ida marundinlogun owo isuna ọdọọdun si eto ẹkọ ki wọn ba le pese iranwọ ati idanilẹkọ to yanju fun awọn olukọ.